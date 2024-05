Gianpiero Menzione, chi è l’ex manager di Sabrina Salerno/ “Voleva manipolarmi, ho combattuto da sola”

Sabrina Salerno e la battaglia contro l’ex manager Gianpiero Menzione: chi è e cos’è successo

Ospite a La Volta Buona, Sabrina Salerno è tornata a parlare del suo ex manager Gianpiero Menzione, e delle difficoltà nate all’inizio del suo grande successo a causa sua. Pur non facendo mai il suo nome durante l’intervista, la showgirl ha ripercorso vicende già affrontate anche in precedenti interviste, ricordando quanto sia stato per lei drammatico doverci fare i conti a soli 17 anni.

SABRINA SALERNO, CHI LA CANTANTE SEX SYMBOL DEGLI ANNI '90/ "Carriera? Incontrate persone malefiche ma…"

“Le teste che avevo vicino a me quando è arrivato il successo erano totalmente vuote. Per questo il successo mi spaventava, perché ero sola. – ha esordito Sabrina Salerno su Rai 1 – Ho dovuto combattere contro un sistema di persone che pensavano di gestire e manipolarmi in una certa maniera ma che io ho combattuto, tanto poi da portarli in tribunale e vincere. Io sapevo chi avevo davanti, ne ero cosciente. Non sono arrabbiata per quello che mi è accaduto, perché ho fatto pace col male.”

Sabrina Salerno, chi sono i genitori: la sofferenza per l’assenza del padre/ “Mi sono sentita ignorata…”

Sabrina Salerno: “Pronta a lasciare la carriera per questo manager”

Sabrina Salerno, durante l’ospitata da Caterina Balivo, ha ammesso di aver perciò pensato di lasciare la musica: “Ad un certo punto della mia carriera ho detto anche ‘Basta, non me ne frega più nulla della mia carriera, voglio staccarmi definitivamente da questa persona, da questo manager, perché aveva anche i suoi pregi, però non c’era una strada condivisibile di crescita professionale. Voleva imporsi.” ha dichiarato.

Ha quindi citato la mancata figura di suo padre: “Se avessi avuto mio padre al mio fianco? Probabilmente quest’uomo non si sarebbe neanche avvicinato a me. Io credo che qualsiasi padre avrebbe allontanato da sua figlia una persona così. Però io sono fatalista, forse doveva accadere. Io spesso mi sono ritrovata nella mia vita davanti al male, a persone veramente malefiche, però non ho mai avuto paura, ho sempre avuto una luce dentro. Ho sempre pensato che con intelligenza si potevano superare questi ostacoli, che ci sono soprattutto in un mondo come il nostro.” ha concluso.

SABRINA SALERNO E IL FLIRT CON CLAUDIO CECCHETTO/ "Oggi siamo amici, sento anche sua moglie. Nessuna gelosia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA