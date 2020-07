Gianrico Tedeschi è morto/ Addio all’attore delle caramelle Sperlari di Carosello

Gianrico Tedeschi è morto: l’attore si è spento ieri sera, all’età di 100 anni, a Pettenago. Nell’immaginario collettivo di un’intera generazione, il suo volto è indissolubilmente legato al Carosello, appuntamento che ha segnato un’epoca, in particolare alle caramelle Sperlari. Dire però che Gianrico Tedeschi era “quello della pubblicità delle caramelle” è senza dubbio riduttivo della grandezza di uno straordinario interprete. Attore teatrale e televisivo, capace di risultare allo stesso tempo popolare ed elegante, senza scadere nella volgarità, Tedeschi è stato anche un apprezzatissimo intrattenitori del genere varietà. Studente alla facoltà di Magistero della Cattolica di Milano, nel corso della seconda guerra mondiale fu chiamato alle armi come ufficiale e partecipò alla campagna di Grecia; venne fatto prigioniero dopo l’armistizio e internato nei campi di Beniaminovo, Sandbostel e Wietzendorf. Lì conobbe un altro internato destinato a diventare celebre, Giovannino Guareschi. Nel lager di Sandbostel recitò per la prima volta la parte di Enrico IV nell’omonima opera di Pirandello.

MORTE GIANRICO TEDESCHI: AVEVA 100 ANNI

A dare notizia della morte di Gianrico Tedeschi è stato nella tarda serata di ieri il sito buongiornonovara.com che ha riferito come l’interprete si sia “spento serenamente”. Il 20 aprile scorso l’attore, che viveva a Crabbia sul lago d’Orta, aveva compiuto 100 anni ricevendo per l’occasione un messaggio di auguri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In quella casa aveva festeggiato anche il suo centesimo compleanno insieme alla moglie Marianella Laszlo, anche lei attrice, e alle due figlie: Sveva, interprete a sua volta, ed Enrica, docente universitaria di sociologia, avuta dal primo matrimonio. Diplomatosi all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, nel 1947 anche il suo debutto teatrale sotto la guida di Giorgio Strehler. Tra i suoi tanti lavori, anche la partecipazione ai grandi sceneggiati Rai: vestendo i panni di personaggi come Marmeládov in ‘Delitto e castigo’ (1963), Sorin ne ‘Il gabbiano’ (1969) e Paolino in ‘Demetrio Pianelli’ (1963).



© RIPRODUZIONE RISERVATA