Giappone, incendio di aereo in pista all’aeroporto di Tokyo/ Video, violenta esplosione: evacuate 367 persone

In Giappone un incendio è scoppiato in un aereo su una pista all’aeroporto di Tokyo intorno alle 17:47 ora locale (le 9:47 in Italia). Il mezzo della Japan Airlines, designato per il volo 516, è andato in fiamme dopo essere arrivato in loco. Era in arrivo da Sapporo, sull’isola di Hokkaido. In fase di atterraggio, come riportato da SkyTg24, si sarebbe verificata una collisione con un mezzo della Guardia costiera che stava per partire per fornire aiuti alle zone colpite dal terremoto.

Le persone a bordo dell’aereo della Japan Airlines erano 367, di cui 8 neonati, oltre a 12 membri dell’equipaggio. In base alle prime notizie che sono emerse, le operazioni di evacuazioni sarebbero andate a buon fine, seppure con non poche difficoltà in virtù della terribile esplosione. Non si sa nulla, invece, in merito alle sorti delle 5 persone che erano sull’altro velivolo, ancora disperse. Il timore è che siano rimaste bloccate all’interno delle lamiere, avvolti dalle fiamme, e non ce l’abbiano fatta ad abbandonare il mezzo in tempo.

Giappone, incendio di aereo in pista all’aeroporto di Tokyo: il video choc

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso nella pista dell’aeroporto di Tokyo, il più trafficato in Giappone, dopo l’incendio scoppiato per la collisione di un aereo della Japan Airlines con un velivolo della Guardia costiera. Tutte le piste di Haneda intanto sono state chiuse e ciò ha causato non pochi disagi a coloro che dovevano partire o arrivare in queste ore. La buona notizia, intanto, è che non ci sono vittime accertate.

I video dell’incidente aereo a Tokyo, diffusi dai passeggeri del volo 516 sui social network, avevano fatto temere il peggio. Le immagini mostrano infatti prima le scintille che si sprigionano in fase di rullaggio, poi l’esplosione. Infine, l’evacuazione delle persone che erano a bordo in fretta e furia. Le fiamme uscivano dai finestrini del velivolo. “Non è chiaro se ci sia stata una collisione. Ma è certo che il nostro aereo è coinvolto”, ha commentato un funzionario della Guardia costiera all’AFP.

#Giappone, aereo della Japan Airlines con 367 persone a bordo si scontra con un aereo della guardia costiera all’aeroporto di #Tokyo e prende fuoco: tutti sopravvissuti @ultimoranet pic.twitter.com/k4Rm2m1GLg — Ultimora.net (@ultimoranet) January 2, 2024













