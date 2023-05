Giappone, nasce palestra del sorriso/ Allena muscoli facciali per ritrovare buonumore

In Giappone nasce la palestra del sorriso. L’idea, come riportato dal New York Times, è della conduttrice radiofonica Keiko Kawano. Essa consiste in un vero e proprio programma per tornare a indirizzare gli angoli della bocca verso l’alto, soprattutto al termine della pandemia di Covid-19, durante la quale le emozioni delle persone sono rimaste nascoste dietro le mascherine. Il suo motto è “più sorrisi, più felicità”.

“La popolazione ha iniziato presto a rendersi conto di non avere avuto modo di usare molto i muscoli delle guance e della bocca in questo periodo e non si può iniziare improvvisamente a farlo, si deve prima lavorare su di loro”, ha spiegato la docente. Il metodo, ad ogni modo, non ha nulla di scientifico. È, piuttosto, una attività ispirata allo yoga, ma adattata al volto. Essa coinvolge anche i muscoli degli occhi, dato che si sorride anche con lo sguardo.

Giappone, nasce palestra del sorriso: l’idea di Keiko Kawano

La palestra del sorriso creata dalla conduttrice radiofonica Keiko Kawano in Giappone ha riscosso un grande successo. Le sue lezioni si stanno svolgendo non soltanto nelle sale da ginnastica, bensì anche nelle case di cure per pazienti con problemi di salute oppure per anziani. Anche le aziende, tuttavia, hanno apprezzato l’idea e hanno deciso di proporla ai propri lavoratori. Uno dei suoi primi clienti, in tal senso, è stato il colosso informatico Ibm, dove ha tenuto degli allenamenti per i dipendenti e le loro famiglie.

Inoltre, la donna adesso vuole anche esportare il proprio metodo e creare una rete di allenatori del sorriso. È per questo motivo che ha lanciato dei corsi di formazione utili a diventare insegnanti, con tanto di rilascio di un certificato ad hoc. Il costo è di ben 650 euro.











