Giappone, principessa Mako sposerà fidanzato Kei Komuro/ Ma c’è lite finanziaria…

In Giappone è arrivato un annuncio che odora di fiori d’arancio: la principessa Mako sposerà entro la fine dell’anno corrente il suo fidanzato Kei Komuro. La notizia è stata rilanciata da diverse testate giornalistiche nipponiche, fra le quali spicca l’emittente “Kyodo”, molto seguita nella terra del Sol Levante. Il matrimonio della 29enne avrà luogo, tuttavia, in maniera sobria, senza cioè l’abituale cerimonia imperiale: colpa della pandemia di Coronavirus? No, almeno in questo caso: a risultare determinanti sono infatti alcune dispute finanziarie della famiglia del futuro marito, sulle quali non si conoscono tuttavia ulteriori dettagli, anche se ci sono fonti che ritengono sia stata la stessa principessa Mako a scegliere di non ricevere l’indennizzo governativo previsto alle donne della casa imperiale.

La ragazza, figlia del principe ereditario Akishino, fratello minore dell’imperatore del Giappone Naruhito, diverrà così una privata cittadina, in quanto si unirà a un uomo che non fa parte della casa reale. Secondo i media giapponesi, la coppia si trasferirà negli Stati Uniti d’America a seguito del “sì”.

GIAPPONE, LA PRINCIPESSA MAKO SI SPOSA: È FIDANZATA UFFICIALMENTE DAL NOVEMBRE 2017

A ricostruire la love story fra la principessa Mako e il suo Komuro è Sky Tg 24, che racconta come i due si siano conosciuti alcuni anni fa grazie a un amico comune all’International Christian University (Icu) e si siano fidanzati non ufficialmente nel settembre del 2017. Due mesi più tardi, nel novembre 2017, giunse l’annuncio del fidanzamento ufficiale mediante l’Agenzia imperiale. Successivamente, i media giapponesi avevano illustrato le difficoltà finanziarie della famiglia (prestiti di dubbia provenienza ottenuti dalla madre di Komuro).

La questione si è risolta definitivamente, pare, nel mese di novembre 2020, quando il principe Akishino si è detto favorevole al matrimonio della figlia primogenita. Rammentiamo infine che, stando alle attuali norme del trono del Crisantemo, le donne sono escluse dalla linea di successione, e, se sposano un borghese, le principesse perdono anche l’appartenenza alla famiglia imperiale.



