Giappone, scuole vuote per scarsità di bambini/ L’idea: usarle per barbecue e piscina

Non è una novità la modalità di ‘riciclo’ con cui il Giappone riutilizza gli edifici vuoti e dismessi. E ora, come apprendiamo dal Süddeutche Zeitung, arriva una trovata particolare rispetto al consueto: trasformare vecchie scuole vuote in aree ricreative con barbecue e piscina. In Giappone infatti si sta assistendo progressivamente ad un invecchiamento della popolazione, con un buon 30% dei 125 milioni di abitanti che ha un’età media al di sopra dei 65 anni secondo i dati del governo di Tokio. La percentuale di anziani quindi cresce e i giovani sono sempre meno. Il risultato è che le scuole devono chiudere. Ciò che rimane sono edifici che le autorità non vogliono lasciare al degrado.

VERSO LE ELEZIONI USA/ Come funziona la task force di Blinken contro la disinformatia straniera

Da qui la necessità di ‘riciclarli’ per dar loro nuova vita. Questa pratica si sta diffondendo in Giappone negli ultimi anni. Gli ex edifici scolastici vengono ristrutturati e riutilizzati come hotel, strutture per il benessere, musei o ristoranti. E questo si sta verificando soprattutto nell’entroterra giapponese, fortemente colpito dall’obsolescenza. Per sponsorizzare poi queste aree non mancano perfino slogan da parte di siti turistici: “Soggiornare nelle scuole chiuse è divertente”. Presso la città costiera di Muroto di Kochi, ad esempio, viene pubblicizzato il suo “acquario scolastico”. E nel comune di Mihama, nella prefettura di Fukui, sede di una centrale nucleare, una scuola chiusa viene utilizzata come “centro di apprendimento energetico-ambientale” pubblico.

FALUN GONG/ Quelle persone miti da cancellare per il regime comunista cinese

IN GIAPPONE LE EX SCUOLE DIVENTANO PERFINO AREE CON BARBECUE E PISCINA

Si chiama BBQ Skypark ed è l’ultima trovata adottata in una ex scuola giapponese, ubicata esattamente ad Osaka, in un quartiere di periferia con un boschetto urbano di vecchie case e strade strette. La zona è poco collegata da trasporti pubblici e ha un aspetto fatiscente da dopoguerra. Le giovani famiglie tendono a trasferirsi in aree urbane più moderne, meglio servite e con maggiori comodità. Tutto questo ha fatto sì che il numero di bambini diminuisse al punto tale da dover chiudere la scuola del posto nel marzo del 2021.

Machu Picchu: i servitori non erano Incas/ Studio: "Individui prelevati dalle aree conquistate"

Il piano sottostante del BBQ Skypark ricorda il passato dell’edificio: aule vuote, banchi dimenticati, una lavagna scarabocchiata e tende ingiallite. La scuola è stata però ristrutturata nel complesso grazie al crowdfunding dalla società Retown, specializzata nella rivitalizzazione di luoghi urbani in modo sostenibile. Ora quindi l’ex scuola di Osaka dall’inizio di maggio ospita l’Ikuno Co-Lives Park con 22 inquilini. Presenta stanze, uffici, camere per gli ospiti, uno studio di registrazione, una biblioteca e, sul tetto, l’Ikuno BBQ Skypark, un’area con barbecue e piscina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA