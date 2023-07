Giardina (Coldiretti): “Produzione di riso? Ai minimi storici”/ “Consumatori privilegino la filiera corta”

Uno dei prodotti dei quali si potrebbe avere carenza, per esempio, è il riso: “Tra marzo e aprile, quando si seminava, si temeva che non ci sarebbe stata abbastanza acqua. Quindi molti hanno rinunciato. Con che risultati? Siamo al minimo storico, con 8.000 ettari in meno e intanto si importa tanto prodotto di scarsa qualità. È una fase di grandi speculazioni, sulla pelle dei risicoltori italiani. Se continua così perderemo le nostre varietà storiche, Carnaroli in testa. Serve una strategia di filiera, oltre a investimenti nelle irrigazioni”.

Giardina: “Perché i prezzi sono così alti”

Un altro prodotto che risente dei cambiamenti climatici in atto è il pomodoro da produzione. Come spiega Francesco Giardina, responsabile Consumi di Coldiretti, “Abbiamo un polo in Emilia Romagna e uno in Puglia, entrambe alluvionate tra maggio e giugno. Si ha pertanto un aumento dei costi e in queste ore si discute molto sul prezzo, perché gli agricoltori soffrono l’aumento dei costi e il calo delle rese e chiedono che siano riconosciuti questi sacrifici da chi compra, cioè dall’industria”.