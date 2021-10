Giarrusso: “Calenda assente dal Parlamento Ue”/ Myrta Merlino: “Ha 95,2% di presenze”

L’eurodeputato del Movimento 5 stelle Dino Giarrusso ha accusato Carlo Calenda di assenteismo al Parlamento Europeo, durante il programma ‘L’aria che tira‘ di martedì 26 ottobre su La7. Oggi è arrivata una precisazione da parte della conduttrice Myrta Merlino che ha fatto notare, tramite i dati Vote Watch Europe, come il fondatore di Azione abbia il 95,2% di presenze alle votazioni.

Nella puntata di ieri, Dino Giarrusso aveva detto che il candidato sindaco arrivato terzo alle elezioni comunali di Roma 2021 “per un anno non è venuto al Parlamento europeo per candidarsi. È stato eletto consigliere comunale e non lo farà per tornare a Bruxelles. Questa è serietà, per citare il suo slogan? E se fosse stato ‘Roma presa per il c..o‘ che succedeva?”.

GIARRUSSO ATTACCA CALENDA: “HA DEFINITO I NAVIGATOR COME SCAPPATI DI CASA”

Non è la prima volta che Dino Giarrusso attacca Carlo Calenda. Sempre a ‘L’aria che tira‘, nella puntata del 1° ottobre, aveva criticato il fondatore di Azione perché aveva definito “scappati di casa 3 mila lavoratori che hanno vinto un concorso pubblico (i navigator). È vergognoso che un esponente delle istituzioni definisca queste persone in questo modo”.

Tornando alla puntata del 26 ottobre, Giarrusso ha avuto un battibecco con il deputato di Italia viva Luciano Nobili perché l’esponente M5s aveva detto: “In Sicilia Renzi si sta alleando con Totò Cuffaro e Marcello Dell’Utri. Noi siamo incompatibili con loro, entrambi condannati. Mi dispiace – aveva aggiunto Giarrusso – che non si possa discutere con calma su una coalizione per battere le destre”. Nobili aveva commentato: “Continuate coi sondaggi di Rocco Casalino che andate bene…”.

