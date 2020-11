Giarrusso (M5s), soldi da lobbisti/ Rischia l’espulsione, ex Iena: “Mi era sfuggito”

Dino Giarrusso nei guai, rischia l’espulsione del Movimento 5 Stelle. Report ieri ha acceso i riflettori sulle donazioni ricevute dall’ex invito de Le Iene ai tempi della campagna elettorale per le Elezioni Europee del 2019. Denaro scottante, considerando che è arrivato direttamente da lobbisti: pensiamo ai 4.800 euro donati da Ezia Ferrucci, socia della Bdl Lobbying srl. O ancora alla cifra simile donata da Carmela Vitter, moglie di Piero Di Lorenzo, titolare della Irbn di Pomezia. «La questione è molto grave, va fatta chiarezza», il breve commento di fonti del collegio dei probiviri M5s ai microfoni di Adnkronos. Dino Giarrusso rischia importanti provvedimenti disciplinari e il caso è già arrivato sul tavolo del collegio dei probiviri su segnalazione del capo politico Vito Crimi.

M5S, SOLDI DI LOBBISTI A GIARRUSSO: LA DIFESA

Non è esclusa l’espulsione per Dino Giarrusso, dunque, che comunque si è detto tranquillo a proposito del procedimento interno avviato nelle scorse ore. Il Corriere della Sera ricorda che ogni candidato del Movimento 5 Stelle alle Europee poteva ottenere un massimo di 3 mila euro come contributo elettorale da un medesimo soggetto finanziatore. Tetto superato in più occasioni dai lobbisti che hanno finanziato Giarrusso. «È un vademecum interno, legato solo alle Europee, che onestamente mi era sfuggito. Ho comunque comunicato tutto, in piena trasparenza, sia al nostro comitato interno che naturalmente agli organi previsti dalla legge, e nessuno ha avuto nulla da ridire su questo», la difesa dell’ex inviato de Le Iene, che ha pubblicato un lungo video su Facebook per fare le precisazioni del caso e replicare al servizio di Report





