GIFTED IL DONO DEL TALENTO/ Su Rai 1 il film girato a Tampa e nel Massachusetts

Gifted – Il dono del talento ha incassato in tutto il mondo poco più di 40 milioni di dollari. Questo film non ha avuto nessun seguito, né si può dire che si sia aggiudicato qualche premio degno di nota. La vicenda raccontata in Gifted – Il dono del talento non è una storia vera. Nella realtà, infatti, la co-protagonista del film, Mary Adler, non esiste. Questa pellicola drammatica ha ricevuto delle critiche buone dai parte dei critici cinematografici. Il film infatti ha ottenuto una votazione pari a 3.5 su 5. Le riprese di questo lungometraggio si sono svolte interamente negli Stati Uniti. In particolare, Gifted – Il dono del talento è stato girato a Tampa e nel Massachusetts. Mentre lavoravano insieme in questa pellicola, sembra che gli attori Chris Evans e Jenny Slate abbiano avuto un’intensa e importante storia d’amore. Octavia Spencer ha fatto parlare di sé ultimamente per una battuta infelice sul recente fidanzamento tra Britney Spears e Sam Ashgari.

Guerra, amore e fuga: La guerra segreta di Harry Frigg/ Il film con Paul Newman

Gifted Il dono del talento, film diretto da Marc Webb

Gifted Il dono del talento va in onda oggi, 29 settembre, su Rai 1. La trasmissione di questa pellicola avverrà su questo canale della televisione pubblica, in prima serata, a partire dalle ore 21.30. Il lungometraggio in esame è senza alcun dubbio un’opera cinematografica di genere drammatico. Gli attori protagonisti di questo film sono Chris Evans, Lindsay Duncan, Mckenna Grace ed Octavia Spencer. L’anno di produzione di questo lungometraggio è il 2017. Il regista di Gifted – Il dono del talento è Marc Webb.

La notte dell’agguato/ Su Rete 4 il film western di Robert Mulligan

Quest’ultimo ha diretto pure una serie del 2010, dedicata al personaggio dell’Uomo Ragno. Le musiche della pellicola in esame sono frutto del lavoro di Rob Simonsen, mentre la scenografia è stata realizzata da Laura Fox. Bisogna aggiungere che Octavia Spencer ha recitato anche nel film The Help dell’anno 2011. Grazie alla sua interpretazione in questa pellicola, si è aggiudicata il prestigioso Oscar nel 2012.

Gifted Il dono del talento, la trama del film

Secondo la splendida trama di Gifted Il dono del talento, l’ambientazione di questo film drammatico è la città di Tampa in Florida. In questo posto, vive Frank e la sua bellissima nipotina di sette anni Mary. La bambina è la figlia della sorella del protagonista, un’eccellente matemarica suicidatasi molto giovane. Nel corso del primo giorno di scuola, Mary dimostra alla sua maestra Bonnie di avere le stesse straordinarie capacità matematiche della madre. Alla piccola viene offerta quindi una borsa di studio, che le permetterebbe di frequentare una scuola per bambini prodigio. Frank rifiuta però l’offerta che ha ricevuto la nipote, in quanto vuole che la bambina abbia un’infanzia normale e che non le capiti la stessa tragedia della madre Diane.

IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE DEATH WISH/ Su Rai 2 il film con Charles Bronson

La madre di Frank, Evelyn, vuole però che la sua nipotina viva in Massachusetts, e che dedichi tutta la sua vita alla matematica. La donna, ad un certo punto, riesce ad ottenere la custodia di Mary e porta la piccola via da Frank. Trascorso del tempo, Frank affronta una volta per tutte la madre.

Le dice che la sorella, prima di morire, aveva risolto il problema di Navier-Stokes, e le offre di pubblicare il lavoro di Diane in cambio della custoria di Mary. Evelyn accetta la proposta del figlio e quindi la nipotina ritorna finalmente a vivere con lo zio. Frank riparte per la Florida con la sua piccola. Decide di far frequentare alla bambina sia dei corsi universitari di matematica, che la scuola elementare, e di riprendere il suo lavoro di professore di filosofia. Inoltre riallaccia la relazione con la maestra Bonnie.

Video, il trailer del film “Gifted Il dono del talento”





© RIPRODUZIONE RISERVATA