Gifted Il dono del talento/ Su Rai 3 il film con Octavia Spencer e Chris Evans

Gifted Il dono del talento, film di Rai 3 diretto da Marc Webb

Gifted Il dono del talento va in onda oggi, mercoledì 28 dicembre, a partire dalle ore 21.20 su Rai 3. Si tratta di un film drammatico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2017 da Andy Cohen e diretto da Marc Webb. Da menzionare tra le collaborazioni i contributi di Chris Evans, Jenny Slate, Mckenna Grace e Octavia Spencer.

Il film Gifted Il dono del talento ha avuto un debutto controverso dal punto di vista della distribuzione. Inizialmente infatti, ebbe una disponibilità limitata dal punto di vista delle sale. Solo la settimana successiva la Fox si occupò di una distribuzione più corposa che portò ad un incasso totale oltre i 40 milioni di dollari.

Gifted Il dono del talento, la trama del film

La protagonista della storia Gifted Il dono del talento è una bambina di nome Mary, diversa da tutte le sue coetanee per un dono del tutto singolare. Infatti, nonostante la tenera età nel corso del suo cammino scolastico si distingue per la sua genialità in ambito matematico. Il primo a voler puntare su quell’incredibile dono è lo zio di nome Frank, che però teme gli inconvenienti che potrebbero scaturire dalla sua estrema bravura. Presto infatti le ambizioni e l’interesse altrui avrebbero potuto pregiudicare la sua infanzia che non sarebbe mai potuta essere quella di tutte le altre bambine della sua età. Tra l’altro, anche la madre della protagonista si era dimostrata nel tempo un vero genio nel medesimo ambito.

Non a caso, aveva avuto un ruolo cruciale sul caso Navier-Stokes, dedicando tutta la sua carriera alla risoluzione del problema. Purtroppo però l’ossessione fu fatale; la donna si uccise proprio per i continui fallimenti e con la piccola Mary nata da pochissimo.

Frank a questo punto decide di non puntare su quel dono ed iscrive la piccola ad una scuola normale sperando che il suo talento non emerga troppo presto. Involontariamente però la nuova insegnante scopre ben presto l’incredibile propensione verso la matematica e inizia ad avanzare pressioni per un percorso diverso vista la sua evidente differenza con i coetanei. Nel frattempo, lo zio cerca di ottenere l’affidamento al fine di poter evitare che Mary segua le tragiche orme della madre. L’obiettivo inoltre, era chiaramente quello di poter avere voce in capitolo sulla volontà dell’insegnante di assegnarla ad una accademia dedicata proprio alle menti geniali.

