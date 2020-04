Gifted il dono del talento/ Video, su Rai 1 il film con Chris Evans (oggi, 3 aprile)

Gifted il dono del talento va in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, venerdì 3 aprile, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche la cui regia è stata affidata a Mark Webb con soggetto e sceneggiatura e sono stati ideati sviluppati da Tom Flynn. Il montaggio della pellicola è stato Curato da Bill Pankow, le musiche della colonna sonora sono state composte da Rob Simonsen e la scenografia è frutto del lavoro di Laura Fox. Nel cast sono presenti tra gli altri Chris Evans, McKenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate, Octavia Spencer e Glenn Plummer.

Gifted il dono del talento, la trama del film

Ecco la trama di Gifted il dono del talento. In una piccola cittadina americana ubicata nei pressi di Tampa vive una bambina di sole 7 anni che dimostra di avere delle incredibili capacità per quanto riguarda il calcolo matematico. Le sue potenzialità vengono valutate con attenzione dalla sua insegnante la quale propone a suo zio Frank, diventato suo tutore dopo la drammatica scomparsa della mamma, la possibilità di poterla iscrivere una scuola specifica per giovani talenti e prodigi. Lo zio tuttavia sembra essere restio a questa opportunità anche perché teme che la bambina non possa avere un’infanzia felice e normale come tutti gli altri bambini della sua età dovrebbero avere.

Infatti Frank non solo teme questo ma anche soprattutto che possa seguire quelle che sono state le orme della sua madre che sua volta era una grande matematica che tuttavia si è tolta la vita dopo sei mesi dalla nascita della propria bambina in ragione dell’impossibilità di risolvere uno dei più grandi problemi matematici attualmente irrisolti. Nella vicenda vuole avere anche un ruolo anche la mamma di Frank ossia la nonna della bambina la quale vorrebbe ottenere l’affido facendo leva anche su questioni legali in maniera tale da poterle permettere la migliore istruzione possibile e quindi seguire quelle che sono le state le orme materne.

Dopo essersi confrontato con un legale di propria fiducia Frank prende in considerazione l’idea di dover trovare una soluzione di mezzo ed in particolar modo accetta che la bambina sia data in affidamento ad una famiglia residente a pochissimi metri dalla sua abitazione con la possibilità di poterla andare a trovare ogni volta che vuole e che soprattutto le sia data la possibilità, una volta arrivata e 12 anni di vita, di scegliere con chi vivere. L’avvocato riesce a fare in modo che il giudice accetti questo genere di proposta per cui la bambina andrà a vivere dalla sua nuova famiglia ma questo avrà delle conseguenze piuttosto negative per quanto riguarda il rapporto con lo zio visto come una persona che l’ha tradita.

Insomma ci sarà una situazione familiare e anche gestionale non semplice nella quale Frank dovrà cercare di capire quale sia la migliore soluzione per la propria ed amata nipotina che vuole tutelare soprattutto dalle mire della nonna.

Video, il trailer di Gifted il dono del talento





© RIPRODUZIONE RISERVATA