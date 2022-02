Gigi Bici, Bruzzone “Pasetti? Protegge qualcuno”/ “Nella sua mente chiave del giallo”

Secondo gli inquirenti che indagano al giallo di Gigi Bici, Barbara Pasetti potrebbe non aver agito da sola. A tal fine si cerca il possibile complice, nonché la persona che potrebbe aver ucciso materialmente il sessantenne. Ad occuparsene è stata anche la trasmissione Ore 14 nella puntata odierna. In esclusiva è stato mandato in onda il messaggio che il 24 novembre scorso la Pasetti avrebbe mandato a Katia, figlia di Gigi Bici, nel quale scriveva: “Weh tutte ste domande mica pensi male eh, sono una donnina magra, minuta da fare schifo e per di più ho un’ernia alla schiena”.

Ad intervenire sul conto di Barbara Pasetti è stata la criminologa Roberta Bruzzone, la quale ha commentato: “Quello che colpisce di questa signora è la componente mitomane, cioè al di là del coinvolgimento in questa vicenda che ormai mi pare sufficientemente chiarito e solido, lei ha un aspetto mitomane pazzesco”, ha aggiunto. La famosa lettera ma anche al suo desiderio di volersi caricare mediaticamente e mettere in mostra utilizzando le telecamere, rappresenterebbero a detta della Bruzzone degli elementi fondamentali.

Caso Gigi Bici: il commento della criminologa Roberta Bruzzone

Secondo la criminologa Roberta Bruzzone, Barbara Pasetti avrebbe organizzato un vero e proprio “depistaggio grossolano” ma cerca persino di usare lei le telecamere dove lei cerca di accreditarsi come persona estranea alla vicenda. “E’ lì l’aspetto che secondo me è interessante in questa storia e da approfondire”, ha aggiunto, “perché nella mente di questa donna probabilmente potremmo trovare la vera chiave di questa vicenda”.

Nel frattempo l’ex marito della Pasetti ha fatto recapitare una lettera alle figlie di Gigi Bici per smentire di essere un complice. “Lei da obiettivo cerca di trasformarlo in una condizione di pseudo complice”, ha aggiunto la Bruzzone parlando ancora della donna attualmente in carcere. “Si muove in maniera tale da cercare di coinvolgerlo. L’obiettivo è distruggere quest’uomo, è chiaro. Siccome le è saltato il killer, pur di danneggiarlo cerca di trascinarcelo insieme”, ha aggiunto la Bruzzone. “Io credo che dietro ci sia un altro soggetto legato a Barbara che lei non vuole tirare in mezzo per tutta una serie di motivazioni sul piano personale che non per timori particolari e che vuole proteggere”, ha commentato ancora l’esperta.

