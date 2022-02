Gigi Bici, compagna “Pasetti? Io prossimo obiettivo”/ Ex marito “tentò di uccidermi…”

Prima che esplodesse il giallo di Gigi Bici, Barbara Pasetti avrebbe tentato di eliminare da sola l’ex marito Gian Andrea Toffano. Per ben due volte, come rivelato da Il Giorno e ripreso anche oggi da Ore 14, la donna avrebbe tentato di avvelenare il marito con un caffè. Ciò sarebbe accaduto per ben due volte durante le quali l’ex si sarebbe sentito male al punto da dover ricorrere alle cure in ospedale. “Il 4 dicembre 2020 – ha detto Toffano – è mancata mia mamma. I miei hanno un buon patrimonio immobiliare. Se io fossi morto tutto quello che ho ereditato sarebbe andato in successione”: questo sarebbe il motivo per il quale la Pasetti avrebbe voluto eliminarlo.

Lol 2: Chi ride è fuori/ Video, spoiler: c'è il primo concorrente eliminato, ma...

Ad intervenire oggi, nel corso della trasmissione di Rai2, è stata la criminologa Roberta Bruzzone che, sulla vicenda, ha commentato: “Oggi noi stiamo ragionando su un tentativo di avvelenamento, cioè un tentativo di omicidio, che evidentemente in maniera fortuita non si è concretizzato in maniera diretta. All’interno di quella che è la vicenda di Luigi Criscuolo con il tentativo di uccidere o eliminare o ‘sistemare’, con tentativi precedenti di questo tipo, Toffano che fa? Non segnala?! Non fa nulla? Non si crea un principio di cautela nei confronti di questa donna?”.

Doc Nelle tue mani 2, non va in onda/ Quando torna? Al suo posto Speciale Tg1

Gigi Bici, compagna “Io prossimo obiettivo della Pasetti”

Domande più che lecite, quelle della criminologa Bruzzone, la quale nel commentare ancora il comportamento dell’ex di Barbara Pasetti ha aggiunto: “Ora salta fuori questo tipo di circostanza, ma all’epoca? Possibile che quest’uomo non ha nulla da spiegare? Questa donna ce l’aveva completamente in pugno? Perchè solo così mi spiego una passività così esasperata”. Ed anche dopo i malori in seguito ai presunti tentativi di avvelenamento, si è domandata la Bruzzone, “Possibile che quest’uomo non abbia fatto nulla? E’ davvero un miracolato Toffano…”, anche alla luce di quanto accaduto a Gigi Bici.

Bianca Berlinguer, vendetta vs Ranucci/ Invita "nemico" Andrea Ruggeri a Cartabianca

Dalle nuove indiscrezioni trapelate nel corso della trasmissione, pare inoltre che Barbara Pasetti avesse intenzione di eliminare anche altre persone. A parlare è stata Victoria, compagna di Gigi Bici, secondo la quale nel mirino della Pasetti sarebbe finita anche lei e sua figlia: “Presumo volesse anche me”, ha commentato, “perché se non intervenivano gli inquirenti credo che poteva raggiungere anche me in qualche modo. Non bastava solo Gigi né la lettera con le cattiverie atroci. Per Barbara ero il prossimo obiettivo dopo Gigi, poi forse toccava anche Stefania”.

I racconti choc di Victoria, compagna di Gigi Bici

Victoria, compagna di Gigi Bici, ha poi svelato un altro aspetto molto importante. Prima della sua sparizione, c’è qualcosa che turba e tormenta l’uomo al punto da farlo esplodere in lacrime: “Lui già era a letto e si è messo a piangere a dirotto. Io in tutti questi anni che lo conosco non l’ho mai visto piangere così. Le sono andata vicino, le ho asciugato le lacrime e gli ho detto che sarebbe passata ma lui non diceva niente. E’ accaduto il giovedì sera precedente alla sua scomparsa. Non ho chiesto perché piangesse pensavo fosse la situazione post operatoria che aveva avuto”.

Ai microfoni di Ore 14 la donna ha aggiunto ancora di aver riferito questo aspetto anche agli inquirenti: “Questa era una cosa insolita veramente e gli inquirenti mi hanno detto che era importante. Era un dispiacere, un pianto di una persona che dispiace l’aver fatto o non aver fatto qualcosa. Penso che lui si fosse reso conto di essersi molto incasinato”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA