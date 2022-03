Gigi Bici, papà Barbara Pasetti “Sempre al suo fianco”/ “Non voleva uccidere l’ex”

Il programma di Rai Uno, La Vita in Diretta, ha intervistato il papà di Barbara Pasetti, la donna che si trova da circa 50 giorni in carcere in quanto ritenuta responsabile della morte di Gigi Bici. “La sua famiglia sarà sempre al suo fianco – esordisce il signor Franco Pasetti – era al suo fianco prima, è al suo fianco adesso e lo sarà dopo, anche se colpevole”. Lucilla Masucci, inviata de La Vita in Diretta, chiede al signor Franco se la figlia si confidasse con lui: “Si in tantissime cose – ha replicato – non so se mi raccontava tutto, di questo non glielo so dire”.

La cosa certa è che Barbara non gli ha mai confidato nulla di diabolico: “Barbara non mi ha mai detto che suo marito la picchiava ed escludo nel modo più assoluto che avesse contattato una persone per eliminare Gian Andrea”. Ma che rapporti c’erano fra Barbara e suo marito? “Perfettamente legati. Perchè si sono lasciati? Una ragione precisa non l’ho mai saputa, non so cosa Gian Andrea possa aver fatto – ha proseguito Franco Pasetti – Magari certi atteggiamenti in cui riteneva di essere lui a dover comandare e la Barbara non era di quell’idea. Una separazione assolutamente serena”.

GIGI BICI, PARLA FRANCO PASOTTI: “AVREBBE EREDITATO FRA VENT’ANNI”

Potrebbe aver voluto l’eliminazione di Gian Andrea per una questione di soldi: “Ma no, assolutamente – replica senza esitazione il padre della donna in carcere – avrebbe perso i soldi che Gian Andrea le passa mensilmente che dovrebbero essere attorno a 1.000 euro”. Lucilla Masucci lo incalza allora su una presunta somma che Gian Andrea avrebbe appunto ereditato: “Ha ereditato una parte di questi beni – ha proseguito il signor Franco – e forse fra vent’anni la Barbara sarebbe diventata erede, non adesso”. In ogni caso Barbara Pasetti non era in difficoltà economiche: “La Barbara non ha bisogno di soldi – conclude il padre – da anni ha la firma sui conti mio e di mia moglie e non ha mai ritirato una lira”.

