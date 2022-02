Gigi Bici, trovati proiettili nella villa di Barbara Pasetti/ Ascoltato l’ex marito

Gianandrea Toffano, ex marito di Barbara Pasetti, è stato ascoltato oggi dalla polizia alla Questura di Pavia. “Sono stato sentito come persona informata sui fatti”, ha precisato ai cronisti presenti all’esterno. Incalzato dalle domande, Toffano ha spiegato di non poter aggiungere altro in merito alla vicenda dell’omicidio di Luigi Criscuolo, 60enne noto a tutti in città come Gigi Bici, delitto per il quale l’ex moglie, 40enne fisioterapista, è stata arrestata con l’accusa di tentata estorsione ed è indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere.

Marco Mariolini, 'cacciatore di anoressiche'/ Uccise la compagna “Sono una vittima”

Per quanto riguarda l’ipotesi di una sua presunta responsabilità di maltrattamenti in famiglia, emersa da alcune affermazioni durante l’inchiesta, Gianandrea Toffano si è limitato a rispondere che “si tratta di ipotesi destituite di ogni fondamento”. Nei giorni scorsi il suo legale aveva affermato che tra i due ex coniugi “i rapporti erano regolari”. Non riusciva a capacitarsi di come sia stato possibile fare quelle affermazioni, contro cui Toffano intende tutelarsi. “Non esiste nessun tipo di coinvolgimento del signor Toffano in questa vicenda”.

Luca Itvai, star di TikTok uccisa a coltellate/ Il 22enne stava difendendo la madre

OMICIDIO GIGI BICI: PROIETTILI NELLA VILLA DELLA PASETTI

Nel giallo dell’omicidio di Gigi Bici emerge un’altra novità: nella villa di Barbara Pasetti è stato trovato un sacchetto con una ventina di proiettili di piccolo calibro. La scientifica, secondo quanto riportato da La Provincia pavese, dovrà stabilire se le pallottole sono compatibili con quella che ha ucciso Gigi Bici. La scoperta dei proiettili è avvenuta durante la perquisizione del 20 gennaio, il giorno in cui la 40enne fisioterapista è stata arrestata. Inoltre, nel sopralluogo del primo febbraio è stata ritrovata una vecchia pistola di piccolo calibro. Anche in questo caso sono necessari accertamenti tecnici per capire se sia compatibile con l’arma del delitto. Gli investigatori hanno poi individuato una cassetta degli attrezzi da lavoro di Luigi Criscuolo, il cui cadavere è stato trovato (o fatto trovare) nelle campagne di Caligano, davanti alla villa di Barbara Pasetti nel pomeriggio del 20 dicembre.

LEGGI ANCHE:

Strage Via D'Amelio in cui morì Paolo Borsellino/ Il mistero dell'agenda rossa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA