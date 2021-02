Gigi Buffon bestemmia dopo gol Lautaro/ Juventus, ora rischia nuovo deferimento

Gigi Buffon rischia di essere deferito nuovamente, ancora una volta per blasfemia. In periodo di Covid e di partite a porte chiuse l’audio si sente più nitidamente e alcune cose non scappano alle orecchie del giudice sportivo. È così che tutti si sono subito resi conto della bestemmia del portierone della Juventus dopo l’errore sul gol di Lautaro Martinez nella gara di Coppa Italia di martedì scorso. Lì per lì però l’arbitro Calvarese non si è accorto di quanto accaduto, ma i microfoni hanno evidenziato tutto a chi guardava la partita in televisione. Al momento né il calciatore né tantomeno la società hanno rilasciato nessun tipo di dichiarazione in merito.

Gigi Buffon ancora deferito? Il precedente

C’è, come già detto, un precedente molto fresco per Gigi Buffon che è stato deferito per un’altra espressione blasfema nella gara Parma Juventus della gara del 19 dicembre scorso. Aveva alzato i toni nei confronti del giovane Manolo Portanova per spronarlo e cercare di caricarlo anche se in maniera piuttosto discutibile. In un calcio cambiato rispetto a quello del passato oggi gli stadi vuoti amplificano molte cose e sicuramente è bello sentir parlare i calciatori mentre giocano, a meno che ci siano situazioni come questa che avremo volentieri evitato di ascoltare.



