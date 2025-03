Originario di Carrara, dove è nato nel 1978, Gigi Buffon ha cominciato la carriera al Parma ma il suo nome è legato indissolubilmente ad un’altra squadra: la Juventus. Il portiere, considerato per tanti anni il migliore al mondo, ha giocato in bianconero per quasi vent’anni in totale. È giunto a Torino nel 2001, appena ventenne, ed è rimasto fino al 2018, quando ha lasciato i colori della sua vita per trasferirsi al Paris Saint Germain. In Francia ha vissuto un’altra stagione ricca di emozioni, avendo la possibilità di confrontarsi con grandi campioni. Poi, però, ecco il richiamo del sangue, dei propri colori.

Diretta Trento Pistoia/ Streaming video tv: rivoluzione toscana e futuro in bilico (basket A1, 16 marzo 2025)

Così, nel 2019, Gigi Buffon è tornato nuovamente alla Juventus dopo l’addio di un anno prima. E, nonostante i suoi quarantuno anni, ha dato un contributo importante alla causa bianconera. Per altri due anni ha vestito i colori della Vecchi Signora, seppur da secondo portiere, ma a chiudere la carriera del grande portiere è stato il Parma, club nel quale ha giocato altre due stagioni, fino al 2023, per poi dire definitivamente basta. Gigi negli ultimi anni si è dedicato alla famiglia: il marito di Ilaria D’Amico, e padre dell’ultimo figlio della giornalista, non ha però abbandonato il mondo del calcio. Buffon ricopre infatti un ruolo istituzionale, ovvero quello di capo delegazione della nazionale italiana. Proprio con la maglia azzurra, Buffon ha vinto il Mondiale del 2006.

Ilaria D'Amico, chi è: la tv e la lunga gavetta nel mondo del calcio/ Nel 2020 l'addio a Sky

Gigi Buffon, chi è il marito di Ilaria D’Amico: una storia chiacchierata

L’inizio della storia tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico non fu dei migliori. Lui era ancora sposato con Alena Seredova quando cominciò una relazione con la giornalista. I due si conoscevano da tempo per lavoro ma solamente dopo essersi trovati ad un evento di beneficenza si conobbero davvero e cominciarono a frequentarsi. La storia con Alena, come raccontato da Gigi, era finita da tempo ed era stata attraversata da una crisi profonda ma nonostante ciò, la modella ceca soffrì molto per il tradimento.

Gigi e Ilaria D’Amico, che per tanti potevano rappresentare un fuoco di paglia, sono stati in realtà molto saldi e felici insieme fin da subito: nel 2016 hanno messo al mondo un figlio, Leopoldo, e nel 2024 dopo numerose proposte di matrimonio, sono arrivate le nozze.

Mara Venier piange a Domenica In per il marito Nicola Carraro/ L’abbraccio di Marina Peroni: “Ti capisco…”