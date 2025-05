Le vicende amorose di Gigi Buffon hanno tenuto banco a lungo sui principali giornali di gossip: matrimonio, tradimenti, voci e recriminazioni si sono susseguite negli ultimi anni. Ma facciamo un passo indietro. Nel 2011 Gigi è infatti convolato a nozze con la modella ceca Alena Seredova: prima ancora di sposarsi, la coppia aveva avuto due bambini, Louis Thomas, nato nel 2007, e David Lee, nel 2009. Due bambini che sono cresciuti in una famiglia forte, unita e legata, con due genitori che sembravano innamoratissimi.

Almeno fino al 2014. Proprio in quell’anno, infatti, i due hanno vissuto una profonda crisi: le cose non sarebbero andate bene da tempo e a quanto pare proprio in quei mesi Gigi Buffon avrebbe tradito Alena con Ilaria D’Amico, giornalista di Sky. I due hanno ufficializzato la loro relazione qualche tempo dopo e nel 2016 hanno messo al mondo loro figlio, Leopoldo Mattia. Nel 2024, invece, sono convolati a nozze a Lucca. Un amore saldo del quale però Alena Seredova non ha mai parlato bene, anzi.

Gigi Buffon, la rottura con Alena Seredova: “Tradimento? La nostra storia era ormai alla fine”

Parlando della rottura con Alena Seredova, Gigi Buffon ha spiegato: “Era una storia ormai alla fine, attraversata da una crisi profonda” ha raccontato l’ex portiere di Juve, Psg e Parma, spiegando comunque di aver sofferto molto per aver ferito la sua ex moglie e soprattutto i suoi bambini, all’epoca molto piccoli. Parole che comunque non hanno di certo lenito la sofferenza di Alena: la modella ceca sembra non aver perdonato affatto Gigi Buffon, tanto da parlarne spesso come l’uomo che l’ha tradita, spiegando più volte di non credere nella famiglia allargata che invece l’ex marito vorrebbe.

Se oggi anche Alena è una donna felice al fianco del compagno Alessandro Nasi, non si può dire però che la modella abbia perdonato il suo ex marito. “Non lo perdonerò mai per il tradimento, sarei una donna infelice se lo facessi” ha chiosato la Seredova, spiegando di aver scoperto della storia dell’ex con Ilaria D’Amico dai media.