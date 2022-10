Gigi Buffon compagno Ilaria D’Amico, crisi smentita/ “Lui voleva fare una smentita”

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, nessuna crisi tra i due

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico altro che crisi. Prosegue a gonfie vele la storia d’amore nata nel 2014 tra la giornalista e l’ex portiere della Nazionale dopo la notizia di una possibile crisi tra i due. A smentire categoricamente la cosa è stata proprio la giornalista e conduttrice dalle pagine del settimanale F dove ha rotto il silenzio dichiarando: “Lui voleva fare una smentita, ma gli ho detto: tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero”.

Non solo, la giornalista ha anche aggiunto: “eravamo sempre insieme, con i paparazzi spesso sotto casa a Parma e a Milano, ma quelle foto non uscivano mai. Ci deve essere un meccanismo seguito dai giornali di gossip: per un periodo uscivano solo foto che ci baciavamo, un altro ero sempre incinta. Poi la crisi. E adesso siamo nel momento della crisi superata”.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sempre insieme

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono innamorati dal 2014. Una classica famiglia allargata visto che dal loro amore è nato il figlio Leopoldo Mattia a cui si aggiungono: David Lee e Louis Thomas nati dal matrimonio tra Buffon e Alena Seredova e Pietro, nato dalla relazione della D’Amico con Rocco Attisani. Nessuna crisi quindi tra i due che hanno smentito la cosa pubblicamente. In realtà a far cadere ogni possibile ipotesi di crisi nella coppia erano state delle foto pubblicate dal settimanale Chi in cui si vedevano i due piccioncini per i calli di Venezia intenti a scambiarsi sguardi complici, sorrisi e coccole.

Atteggiamenti di una coppia felice che sta vivendo un momento sereno, altro che crisi che era stata rilanciata per via della lunga assenza sui settimanali di gossip di una delle coppie più discusse del panorama italiana. Per questo motivo si era diffusa l’indiscrezione di una possibile crisi di coppia tra i due che invece sono più felici e innamorati che mai!

