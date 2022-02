Gigi Buffon, contratto prolungato fino al 2024/ Giocherà fino a 46 anni “È una sfida”

Gigi Buffon ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno del 2024. Il 44enne portiere del Parma non ha alcuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo, e continuerà quindi a giocare almeno fino a quando non compirà i 46 anni di età. Ad annunciarlo è stato nelle scorse ore, tramite conferenza stampa, il presidente del club emiliano, Kyle Krause, che ha spiegato: “Ho una grandissima notizia: Gigi ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. È un grandissimo giocatore e per noi è un grande orgoglio, oltre alle sue doti di leadership è anche una persona con eccellenti doti umane. La passione che ha verso Parma e il Parma possiamo vederla ogni giorno, siamo davvero contenti per questo suo impegno”.

Buffon aveva sotto scritto un accordo fino al termine della stagione ventura, al 30 giugno del 2023, ma ha deciso di prolungare di un ulteriore anno: “Questa sua decisione – ha spiegato ancora Krause – è una conferma di voler continuare ad alti livelli”.

GIGI BUFFON, RINNOVO CONTRATTO FINO AL 2024: “PER ME E’ UNA BELLA GIORNATA”

Ovviamente soddisfatto anche lo stesso ex portiere della nazionale italiana, che ha commentato così: “Oggi per me e per tutta la mia famiglia è una bella giornata. È successo quello che volevo e che penso volessero anche il presidente e la società, così come mi auguro che siano contenti tutti i tifosi e la città. Il mio ritorno a Parma è stato condizionato da rapporti e da un profondo legame che ho sempre avuto con questa città”.

Buffon si è detto ottimista per il futuro, aggiungendo che “Per me è una sfida bella e entusiasmante, sento di poter dare una grande mano”. Prima di congedarsi Buffon ha spiegato perchè abbia deciso di tornare ad indossare la casacca del Parma, la prima squadra che gli ha dato i natali nel calcio professionistico e probabilmente l’ultima: “Uno dei motivi che mi hanno spinto a tornare è stato che i miei figli non conoscevano la parentesi Parma ed era un patrimonio che dovevo ridare loro. Oggi ho la fortuna di averli tutti e quattro qui con mia moglie e vederli con il maglione del Parma mi fa capire che ho fatto la scelta giusta”.

