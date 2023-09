Gigi Buffon, dichiarazione d’amore a Ilaria D’Amico al Tg1/ Matrimonio in vista per la coppia: “Con lei…”

Gigi Buffon sorprende Ilaria D’Amico con una dedica in tv: le sue parole

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono pronti a dare una svolta decisiva alla loro storia, e a compiere il prossimo anno il passo più importante. C’è profumo di fiori d’arancio nella coppia, intenzionata a suggellare il loro amore con il matrimonio. E, dopo la rivelazione della conduttrice in un’intima intervista recentemente rilasciata al Corriere della Sera, ora arriva anche la conferma da parte dell’ex portiere della Juventus. Intervenuto ieri sera ai microfoni del Tg1, Buffon ha parlato del suo nuovo ruolo di capo delegazione della nazionale italiana, ottenuto pochi giorni dopo l’annuncio del ritiro dal calcio.

Ilaria D'Amico e Gianluigi Buffon si sposano/ Lei: "Ecco come me l'ha chiesto. La data? Abbiamo pensato per…"

Ma non solo sport perché, sul finire della breve intervista, si è parlato anche di amore e si è fatto riferimento alla sua relazione con Ilaria D’Amico e al loro imminente matrimonio. Parlando della cerimonia, l’ex campione ha ammesso: “Quello che conta è quello che c’è dietro a questa festa, quella è l’unica cosa che mi rende ancora più felice e mi rassicura anche per il mio futuro di vita“. Poi, si lascia andare ad una romantica dichiarazione d’amore per la compagna: “Devo dire che con Ilaria non c’è stato un giorno in cui sono stato infelice“.

Ilaria D'Amico: "Scioccata dalla chiusura del mio programma in Rai"/ "Trattata da intrusa, senza rispetto"

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico: il matrimonio nel 2024

Si avvicina dunque il matrimonio per Gigi Buffon e Ilaria D’Amico: la cerimonia è prevista per il prossimo anno, mentre il periodo è ancora incerto. Il nuovo impegno professionale del campione gli toglierà tempo ed energie, ma molte meno rispetto a quando giocava a calcio (la sua ultima esperienza prima del ritiro è stata con la maglia del Parma). Per questo, la coppia si prepara a dedicare le proprie attenzioni alla cerimonia.

Nell’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice tv aveva confessato: “Serve almeno un po’ di tempo per organizzare. Ci eravamo detti di farlo a giugno 2024, con calma, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale e quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese… scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, magari anticiperemo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore“.

A PROPOSITO DI BUFFON.../ Un "mostro" di cuore, testa e volontà (e un no ai Paesi arabi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA