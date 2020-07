Gigi Buffon e Ilaria d’Amico, matrimonio in gran segreto?/ La gaffe del portierone..

Gigi Buffon e Ilaria d’Amico si sono sposati in gran segreto? Il portierone potrebbe davvero aver voltato pagina o, semplicemente, è rimasto vittima di una sua stessa gaffe che ha comunque fatto il giro del mondo. In queste ore in molti, sul web e sui social, parlano di un matrimonio in gran segreto avvenuto addirittura prima del lockdown, matrimonio di cui i due, però, non avrebbero ancora parlato ufficialmente e di cui non ci sarebbero prove tangibili, almeno fuori dal loro ambiente familiare. E allora cosa è successo e da dove sono nate queste voci? A quanto pare il gossip è esploso proprio per via di alcune dichiarazioni di Gigi Buffon che poco hanno a che fare con l’annuncio vero e proprio delle nozze, ma con quella che possiamo definire una gaffe o almeno un termine usato in maniera ambigua.

GIGI BUFFON E ILARIA D’AMICO SI SONO SPOSATI?

Gigi Buffon e Ilaria d’Amico si sono sposati in gran segreto? Non è di certo questa la domanda che gli hanno fatto ma la sua risposta ha destato non poche curiosità: “Sono fondamentalmente tre cose: avere un bel rapporto con mia moglie e la mia famiglia, i miei figli, i miei cari insomma. Poi fare bene il mio, quando prendo zero goal. E imparare qualcosa di nuovo”. A questo punto il dubbio è legittimo: Ilaria d’Amico è sua moglie nel senso canonico del termine o perché ormai compagna o moglie hanno lo stesso significato? Ancora Gigi Buffon non si è pronunciato su questo ma siamo sicuri che nei prossimi giorni si tornerà sull’argomento.



