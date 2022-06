Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, vacanza romantica a Venezia/ La crisi è solo un ricordo

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, vacanza romantica a Venezia

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono spesso protagonisti del gossip. La loro storia d’amore, che dura ormai da otto anni, si è spesso ritrovata nel mirino dei riflettori ed ha dovuto affrontare non poche difficoltà, visto il passato sentimentale di entrambi. Eppure la forza del loro sentimento è riuscita a scacciare ogni dissapore venisse dall’esterno, lasciando intatta la loro relazione. Negli ultimi mesi però si è tornati a parlare di crisi tra il portiere del Parma e la conduttrice TV.

Secondo qualcuno ci sarebbe maretta in casa D’Amico-Buffon. “Dicono che Ilaria sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai”, aveva raccontato a Nuovo poco tempo fa una collega della D’Amico, chiedendo di rimanere anonima. A qualche mese di distanza da questa testimonianza arriva, grazie al nuovo numero del settimanale CHI, però la prova certa che tra Buffon e Ilaria le cose vanno più che bene e che, anzi, i due sono più innamorati che mai.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, voci di crisi superate

Il settimane diretto da Alfonso Signorini ha immortalato e pubblicato gli scatti di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico insieme a Venezia. Da veri piccioncini, i due si tengono per mano per le strade della magica città, si scattano selfie in ricordo di questi momenti e si guardano innamorati. CHI fa sapere che i due hanno alloggiato al Centurion Palace e lì si sono goduti una romantica colazione in terrazza.

“Troviamo sempre il modo di essere felici. Sappiamo sorridere e scherzare. Oltre all’attrazione, c’è condivisione”, aveva dichiarato l’ex campione del mondo a La Stampa qualche tempo fa, parlando del rapporto con Ilaria D’Amico. Parole che sembrano perfettamente combaciare con le immagini di coppia felice a Venezia che arrivano dal settimanale.

