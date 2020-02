Gigi Buffon, ex marito Alena Seredova/ Nozze rinviate con Ilaria D’Amico perché…

Alena Seredova sarà questo pomeriggio ospite nuovamente del salotto tv di “Verissimo” e la memoria dei telespettatori, nonostante la loro love story sia oramai definitivamente andata in archivio e pure con qualche strascico, corre a Gianluigi Buffon, portiere di riserva della Juventus ed ex numero uno della Nazionale che alla modella e showgirl ceca è stato legato in matrimonio dal 2011 al 2014, quando hanno deciso di separarsi anche se l’inizio della loro relazione è datato nel 2005 e anche la nascita dei loro due figli: e a testimoniare che anche l’ex compagna di Buffon ha voltato pagina è arrivata negli ultimi giorni il clamoroso “boom” di gossip, ovvero la notizia che Alena è per la terza volta incinta e che assieme al suo compagno, il manager Alessandro Nasi, stanno aspettando il loro primo bebè. Quali saranno le reazioni dell’attuale fidanzato di Ilaria D’Amico alla nuova maternità di Alena? Nell’attesa pare che David Louis e Lee Thomas, i due figli del portierone, abbiano reagito con gioia alla notizia dell’arrivo di un fratellino (la Seredova ha quantomeno smentito i rumors che fosse femmina), circostanza scoperta con una lettera scritta loro dalla mamma a… nome del nascituro.

GIGI BUFFON, NOZZE CON ILARIA D’AMICO? ANCORA RINVIATE PERCHE’…

E a proposito della maternità della Seredova, qualche settimanale di gossip ha parlato di una “dolce vendetta” della showgirl nei confronti di Gigi Buffon per via di quel presunto tradimento con Ilaria D’Amico che segnò il punto di non ritorno della loro crisi coniugale: a dire il vero al momento né il portiere (da sempre molto abbottonato sulla sua vita privata e sulla tormentata fine di quella storia d’amore su cui ha sempre detto poco) né la giornalista di Sky hanno commentato la notizia ed è probabile che mai lo faranno. Tuttavia qualcuno si è chiesto come mai Buffon e Ilaria, che nel 2016 sono diventati genitori del piccolo Leopoldo Mattia, non siano ancora convolati a giuste nozze e sulla questione siano sempre rimasti vaghi: dopo i pettegolezzi della scorsa primavera, rivelatisi del tutto privi di fondamento, a proposito di alcuni attriti tra di loro, una possibile spiegazione del continuo rinvio dei fiori d’arancio sarebbe dovuto al fatto che Gigi vorrebbe rimandare tutto a quando appenderà, e stavolta definitivamente, i guantoni al chiodo e si dedicherà unicamente alla famiglia. Insomma, nessun ‘giallo’, anche perché lo stesso Buffon desidererebbe fare questo grande passo, ma forse solo la scelta di fare le cose con pazienza visto anche che le rispettive “famiglie allargate” negli ultimi tempi sono cresciute e forse anche un modo per dare prima stabilità emotiva ai loro figli (ricordando che Buffon ne ha già avuti due dalla precedente relazione mentre la D’Amico uno da Rocco Attisani).

