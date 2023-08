GIGI BUFFON SI RITIRA/ Arrivederci Superman! Ora Mancini lo aspetta in Nazionale (1 agosto 2023)

È giunto il momento per uno dei portieri più leggendari del calcio italiano di appendere i guanti al chiodo. Gigi Buffon, a quarantacinque anni, si ritira: ha preso la difficile decisione di porre fine alla sua carriera di calciatore professionista. Sebbene la comunicazione ufficiale arriverà nei prossimi giorni attraverso i suoi canali social, la decisione è stata già presa. Superman, così viene affettuosamente soprannominato dai suoi tifosi da quando “volò” con la maglia del più famoso Supereroe a parare un rigore a Ronaldo il Fenomeno, chiude un cerchio perfetto dopo essere tornato al punto di partenza: il Parma.

La carriera di Buffon è stata un trionfo di successi e vittorie. Iniziata nel lontano novembre del 1995 proprio con il Parma, si è conclusa nell’estate del 2023, dopo ben ventotto anni. Il portiere ha trascorso gran parte della sua carriera a difendere i colori della Juventus, conquistando dieci scudetti, sette Supercoppe di Lega e cinque Coppe Italia. Non possiamo dimenticare l’apice della sua carriera: la vittoria del campionato del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana, un traguardo che ha scritto per sempre il suo nome nella storia del calcio.

GIGI BUFFON SI RITIRA: ADDIO AL CALCIO GIOCATO E NUOVE PROSPETTIVE

Buffon si ritira: la fine della sua carriera non significa riposarsi e ritirarsi completamente dal mondo del calcio. Lontano dall’essere un pensionato, l’ex portiere ha ancora tanta voglia di fare e di dare. Diverse sono state le proposte ricevute nell’ultimo periodo, ma sembra che l’incarico di capodelegazione della Nazionale, lo stesso ruolo ricoperto da Gianluca Vialli, sia la più sostanziosa e stuzzicante. Buffon è stato sempre legato alla Nazionale e alle sue 176 presenze in maglia azzurra, il record assoluto, ed è un’onorificenza che non vorrebbe abbandonare completamente. Tuttavia, prima di prendere una decisione definitiva, il portiere ha deciso di prendersi del tempo per valutare quale impegno e ruolo potrebbe assumere all’interno della squadra.

Nel frattempo, Gigi avrà la preziosa opportunità di dedicarsi alla sua famiglia e di vedere crescere i suoi figli. Tra i suoi desideri da realizzare, vi è anche quello di seguire attentamente il giovane Louis Thomas, suo figlio, che si sta cimentando come attaccante nelle fila del Pisa. Oltre a ciò, il leggendario portiere ha in mente di imparare a fondo l’inglese e di comprendere le dinamiche e le sfide che un dirigente calcistico affronta nel mondo del calcio moderno. Per ora è il momento di dire arrivederci, Gigi Buffon!











