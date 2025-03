Tutto su Gigi Campanile, il compagno di Dolcenera

Gigi Campanile è uno dei concorrenti di Pechino Express nonché compagno di Dolcenera con cui partecipa all’adventure game di Sky formando la coppia dei complici. Gigi Campanile, pur non facendo parte del mondo dello spettacolo, ha deciso di mettersi in gioco partecipando al reality in cui servono spirito d’avventura e d’adattamento. Gigi Campanile, contrariamente alla compagna Dolcenera, ha scelto una strada professionale non artistica.

Lui, infatti, è un avvocato ma è riuscito ad intrecciare la propria strada con quella di Manuela Trane, vero nome di Dolcenera, seguendo la sua carriera dal punto di vista legale. Gigi Campanile, infatti, fa parte del team legale che segue l’artista nella sua attività discografica. Molto complici, sono pronti ad affrontare insieme le varie tappe di Pechino Express 2025.

Gigi Campanile e Dolcenera: una vita insieme

Gigi Campanile e Dolcenera stanno insieme da 25 anni. I due si sono conosciuti quando erano giovanissimi. Lei aveva 18 anni e lui 25 e, da quel momento, non si sono più lasciati formando una coppia super complice sia nella vita privata che professionale. Dividendo tutto, però, non è facile stare insieme come ha dichiarato lei in una vecchia intervista Vieni da me la cantante: “Io e il mio ragazzo stiamo bene, ma è un casino perché lavorando insieme è difficile mettere in primo piano la vita di coppia”.

Dopo 25 anni di vita insieme, così, Gigi Campanile e Dolcenera hanno deciso di tuffarsi in un’avventura nuova come quella di Pechino Express 2025 dove potranno unirsi e scoprire una nuova forma di complicità attraverso le varie sfide che dovranno affrontare puntata dopo puntata.

