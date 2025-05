Gigi Campanile e Dolcenera hanno vissuto un periodo di crisi prima di dare un nuovo slancio alla loro vita privata. Per la cantante e il compagno di vita, giunti alla finale di Pechino Express, la vita si è rivelata un saliscendi di emozioni, momenti positivi e meno belli che hanno caratterizzato la relazione dell’artista con l’uomo. In una vecchia intervista concessa a Vieni da me, Dolcenera ha colto l’occasione per parlare della sua precedente esperienza a Music Farm, avventura che si è rivelata complicata sotto diversi punti di vista:

“Eravamo in cattività, tutto era alterato, anche i sentimenti”. Un momento che ha innescato una fase di crisi tra Gigi Campanile e Dolcenera, riusciti poi a superare questa fase. I due non hanno scisso la vita privata da quella lavorativa, visto che lui è il suo produttore e dunque spesso i problemi professionali entrano anche in famiglia.

Gigi Campanile e Dolcenera, un amore lungo 25 anni

Quasi tre decenni d’amore uniscono Gigi Campanile e Dolcenera, che in passato ha preso la parola in più occasioni sul compagno di vita. Riguardo alla svariate mansioni svolte da Gigi Campanile, Dolcenera ha rivelato: “È anche manager, un po’ papà, nel corso di questi venti anni lui mi ha tenuta sempre un po’ distante dalle regole di questo mondo, forse per rispettare questo strano senso di libertà”.

Dolcenera, sempre soffermandosi sull’amore con Gigi Campanile, ha rivelato come i problemi quotidiani sul lavoro siano complicati da gestire, in quanto entrano anche tra le mura domestiche: “Non è facile, le cose si trascinano ed è complicato, lavorando insieme non è semplice mettere la vita privata davanti a tutti” ha ammesso Dolcenera. Nonostante il tanto tempo trascorso insieme, i due sono riusciti a gestire bene ogni genere di situazione fino a scavalcare il muro dei trent’anni insieme.

