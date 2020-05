Gigi Campanile, fidanzato Dolcenera/ Chi è? Da oltre 20 anni insieme, ma…

Pubblicità

Gigi Campanile è il fidanzato di Dolcenera da ormai oltre due decenni. I due si sono conosciuti ai tempi dell’università e da quel momento in poi non si sono più divisi. Anche Gigi è originario della Puglia come la cantante e si è laureato in Giurisprudenza, anche se condivide con la fidanzata una grande passione per la musica. Non stupisce che sia diventato anche il manager di Dolcenera, oltre che lavorare come avvocato. “Il gioco è questo: io non mi contengo e lui cerca di contenermi”, ha detto tempo fa la cantante a Vanity Fair, “scherzando, lamenta che ormai facciamo poco se**o, che tra noi è come un incesto, siamo l’uno per l’altra fratello, madre, sorella, padre. E lavoriamo pure insieme: incide”. Oggi, lunedì 11 maggio 2020, S’è fatta notte andrà in onda in terza serata con la replica dell’intervista fatta a Dolcenera. Durante l’ospitata, l’artista leccese ha rivelato di essersi trasferita a Firenze durante gli anni universitari proprio per inseguire il suo sogno d’amore. “Un cavaliere che ha dovuto sopportarmi per 23-24 anni”, ha detto l’anno scorso a Io e te, “dall’altra parte posso dare la mia versione e dire che anch’io ho dovuto sopportare certe cose”. Lavorando insieme, trovare un equilibrio fra la sfera emotiva e quella professionale non è così semplice.

Gigi Campanile, fidanzato Dolcenera: Difficile trovare sue foto

Gigi Campanile non ama i social e anche per questo è difficile trovare sue foto fra gli scatti pubblicati dalla fidanzata Dolcenera. Anche se in realtà qualche anno fa l’avvocato ha aperto un proprio profilo su Facebook e ha militato fra i meandri della piattaforma per qualche tempo. Salvo poi ritirarsi ormai tre anni fa: “Sono veramente stanco di oziare, talmente stanco che continuo a non capire a che serve sto Facebook”, ha scritto nell’ultimo post. Per quanto riguarda la nascita dell’amore fra Gigi e la cantante, sappiamo grazie ad una vecchia intervista a Vanity Fair che il tutto è avvenuto nel periodo estivo. “Avevo 18 anni, lui 25 anni“, ha detto l’artista, “Estate, io lo vedo sotto l’ombrellone, pantaloni bianchi e zainetto: legge Proust e ogni tanto lascia il libro per giocare a pallone. Mi presento, allungo il braccio per comunicargli che l’avevo scelto. Mi prende la mano e me la tiene“. Nonostante il loro fidanzamento duri da tanto tempo, non sembra che i due abbiano desiderio di procedere verso l’altare o addirittura fare dei figli. Soprattutto perchè Dolcenera non vede come conciliare la maternità alla sua carriera da cantautrice: “All’idea che d’istinto mi vengono dei versi e non riesco a svilupparli perché c’è un affare che piange, desisto”.



