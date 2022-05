Gigi Campanile, fidanzato Dolcenera/ La cantante: “Dovuto sopportare certe cose…”

Gigi Campanile è il fidanzato della celebre cantante Dolcenera. I due stanno insieme da ben venticinque anni, si sarebbero conosciuti su una spiaggia quando la cantautrice aveva appena diciotto anni e lui venticinque. A quanto pare, sarebbe stata lei a muovere i primi passi per conoscerlo. Insieme hanno vissuto grandi emozioni, anche sul palco, dato che Gigi Campanile è diventato suo manager.

Dolcenera, "The Band"/ "A Carlo Conti ho detto subito di sì"

Fiducia e stima reciproca, gli elementi fondamentali per rendere stabile la relazione anche dopo tanto tempo. In una intervista a Vieni da Me, Dolcenera aveva però spiegato che non era tutto rosa e fiori nella relazione col suo fidanzato: “In realtà è un casino perché lavorando insieme è difficile mettere in primo piano la vita di coppia rispetto alla vita lavorativa”.

Gigi Campanile, il fidanzato di Dolcenera/ lei: "Io non mi contengo e lui..."

Gigi Campanile, il fidanzato ‘cavaliere’ di Dolcenera. La cantante: “Mi sopporta da oltre vent’anni”

A quanto pare Gigi Campanile è stato elegantemente definito un cavaliere da Maurizio Costanzo, un’etichetta che rende orgogliosa Dolcenera, che ancora oggi si ritiene legatissima al suo fidanzato storico, sebbene il loro rapporto sia in continuo mutamento. “Stiamo insieme da tanto tempo – aveva sottolineato Dolcenera – Maurizio Costanzo ha detto che è un cavaliere, d’altra parte ha dovuto sopportarmi per 23-24 anni”.

Un’altra dichiarazione sorprendente da parte della cantante riguarda il rapporto quasi fraterno instaurato con il compagno, ma anche alcune riflessioni sibilline sul suo carattere: “Devo però dare anche la mia versione e dire che nel nostro rapporto anch’io ho dovuto sopportare certe cose…”.

Dolcenera, nuovo singolo Spacecraft/ “Comporlo è stato un flusso unico e onirico…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA