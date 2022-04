Gigi Campanile, il fidanzato di Dolcenera/ lei: “Io non mi contengo e lui…”

Gigi Campanile, la carriera, le passioni e l’inizio della storia d’amore con Dolcenera

Gigi Campanile è il fidanzato della cantante Dolcenera (Emanuela Trane) da quasi 27 anni. E’ originario di Maglie, in provincia di Lecce, è laureato in giurisprudenza ma da sempre è appassionato di musica. Una delle sue passioni più grandi era la lettura e grazie a questa, in un giorno d’estate ha conosciuto Dolcenera. Quel giorno lui leggeva sulla spiaggia e la cantante, un tempo appassionata di letture complesse, è rimasta affascinata dall’uomo, ha fatto il primo passo e ha cercato in tutti i modi di conoscerlo meglio e conquistarlo.

Lui aveva 25 anni, lei solo 18, eppure i due, spinti soprattutto da una grande connessione mentale e da interessi comuni, hanno iniziato a frequentarsi, per poi innamorarsi e iniziare a lavorare insieme. Una storia travolgente, coronatasi con la convivenza dei due a Firenze e che non ha mai vissuto periodi troppo bui o di rottura, neanche quando Dolcenera partecipò a Music Farm e i suoi fan credevano in un flirt tra lei e Baccini. Lui è diventato il suo manager e insieme hanno fatto molta strada, anche se a detta della cantante, lavorare insieme al proprio compagno non è sempre semplice.

Le dichiarazioni di Dolcenera sulla storia d’amore con Gigi Campanile, le difficoltà, l’intimità e la forza del loro amore

Gigi Campanile è un uomo molto riservato, ma la fidanzata Dolcenera ha avuto modo di parlare di lui e della loro storia d’amore in alcuni salotti televisivi e in alcune interviste. Al programma televisivo Vieni da me, la cantante aveva dichiarato: “Io e il mio ragazzo stiamo bene, ma è un casino perché lavorando insieme è difficile mettere in primo piano la vita di coppia”. Restando su questa tematica aveva anche dichiarato: “Il gioco è questo, io non mi contengo e lui cerca di contenermi”.

Lavorare insieme e sotto lo stesso tetto non è semplice, lei sul conto del fidanzato Gigi ha sempre affermato quanto fosse paziente, soprattutto con un carattere esuberante come quello della cantante. Eppure nella coppia c’è un tassello fondamentale e anche una piccola problematica che se nelle precedenti interviste risultava velata, Dolcenera fa trapelare chiaramente in un’intervista a Vanity Fair. La cantante ha dichiarato: “Per me lui è tutto ma ultimamente lamenta che ormai facciamo poco sesso, che tra noi è come un incesto, siamo l’uno per l’altro fratello, madre, sorella, padre. E lavoriamo pure insieme: incide”. Insomma dalle parole della cantante si evince che il loro rapporto è solido, l’amore persiste e il loro legame è molto forte, l’unica pecca è lo stress che comporta lavorare duramente, insieme.











