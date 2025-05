Notizie che non si vorrebbero mai dare eppure la vita è triste soprattutto perché esiste la nera signora che porta via tutti quanti con la sua lucente falce. Purtroppo è morto Gigi Canu, famoso chitarrista e co-fondatore dei Planet Funk che ne hanno annunciato appunto la scomparsa a soli 66 anni.

Lutto profondo nel mondo della musica perché è morto il chitarrista di un gruppo molto famoso e apprezzato soprattutto quando alla fine degli anni 2000 lanciarono la hit ‘Chase the Sun’ costruita sulla melodia di ‘Alla luce del giorno’ di quel genio di Ennio Morricone. Fu un vero e proprio successo globale conquistando le classifiche musicali, e undici anni dopo vissero un altro successo con il brano ‘Inside All the People’.

Gigi Canu morto a 66 anni: era affetto da tumore al colon

Classe 1959, Gigi Canu ha fondato la band dei Souled Out negli anni ‘90, e quando si fusero coi Kamasutra vennero fuori i Planet Funk, che attraverso una serie di suoni rock, dance e pop hanno ridefinito la musica elettronica scalando le classifiche di tutta Europa. “Eravamo difficili da definire e non volevamo essere definiti” aveva confessato lo stesso chitarrista.

Ad annunciare la morte di Gigi Canu è stato il gruppo sui social: “È con grande dolore che comunichiamo la sua prematura scomparsa”. Purtroppo l’uomo era affetto da tumore al colon e da tanto tempo era lontano dalla scena pubblica anche se al Festival di Sanremo 2025 ha fatto la sua ultima comparsa. Purtroppo la band aveva subito già un lutto importante nel 2018 quando è morto Sergio Della Monica.