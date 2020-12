Gigi che spettacolo, omaggio a Proietti/ Anticipazioni e ospiti: Arbore, Fiorello..

Mercoledì 2 dicembre, in prima serata, Raiuno rende omaggio all’indimenticabile Gigi Proietti. Ad un mese dalla scomparsa del celebre attore romano, re del teatro italiano, la rete ammiraglia della Rai gli dedica una serata davvero speciale trasmettendo i filmati di alcune delle sue interpretazioni più belle e divertenti alternando il tutto al racconto e alle testimonianze inedite di amici e colleghi che hanno deciso di ricordare la memoria di Gigi Proietti, scomparso lo scorso 2 novembre, giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni. Dopo avergli dedicato una serata trasmettendo la replica dello spettacolo “Cavalli di battaglia” il giorno della sua scomparsa, Raiuno ha confezionato un appuntamento inedito e speciale per omaggiare colui che, con il suo straordinario talento ha aiutato tantissimi, giovani attori.

Gli sketch di Gigi Proietti durante la serata omaggio

Cosa vedrà il pubblico durante la serata omaggio “Gigi, che spettacolo” che ha Rai ha organizzato con l’aiuto dei tanti amici di Gigi Proietti? Spazio agli sketch più famosi dell’attore romano che, nel corso dei suoi spettacoli, ha strappato tantissime risate agli aspettatori. Protagonisti principali della serata saranno alcuni momenti del programma “Cavalli di battaglia” – andato in onda nel 2017 dal Teatro Verdi di Montecatini – e “Matera 2019”, serata organizzata per calabrare la città lucana come Capitale Europea della Cultura a cui partecipò il grande Proietti. A fare da cornice Globe Theatre di Villa Borghese a Roma, luogo in cui Proietti ha ricevuto l’ultimo saluto da amici, colleghi e allievi prima della funzione religiosa alla Chiesa degli Artisti.

Tutti gli ospiti

Tanti gli amici che parteciperanno alla serata omaggio a Gigi Proietti e che regaleranno al pubblico di Raiuno il personale e privato ricordo del re del teatro italiano. A ricordare con affetto e simpatia, tra gli altri, ci saranno: Renzo Arbore, Fiorello, Renato, Zero, Paolo Bonolis, Neri Marcorè, Corrado Augias, Flavio Insinna, Pier Francesco Favino, Marco Giallini, Nicola Piovani, Nancy Brilli, Virginia Raffaele. Un modo unico e speciale, dunque, quello della Rai per Proietti che ha dedicato tutta la sua vita al teatro e alla recitazione.



