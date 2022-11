Gigi, chi è il padre di George Ciupilan e perché non hanno rapporti/ “Beveva, ero solo. Non lo sento da anni”

Chi è Gigi, il padre di George Ciupilan

Gigi è il nome del padre di George Ciupilan che, questa sera, nel corso della 18esima puntata del Grande Fratello Vip 2022, vivrà un’emozione forte e indimenticabile rivedendo, dopo anni dall’ultima volta, proprio il papà con cui non ha alcun tipo di rapporto. Dell’uomo non si hanno molte informazioni. George, infatti, parla raramente di lui anche se, in alcune occasioni, ha raccontato di aver trascorso dei momenti bruttissimi durante l’infanzia vissuta con il padre in Romania. “Non abbiamo nessun rapporto. Vive nel solito posto dove sono nato, ultimamente mi ha scritto un messaggio. Si sono separati quando avevo un anno, non li ho mai visti insieme”, ha raccontato George al Grande Fratello Vip 2022.

Nel corso delle precedenti puntate del Grande Fratello vip, George ha ammesso di non essere ancora pronto ad un eventuale incontro con il padre con cui non solo non ha rapporti, ma neanche bei ricordi. “Mio padre beveva tanto, mi diceva che se continuavo a piangere mi tirava uno schiaffo“, ha raccontato il ventenne ad Alfonso Signorini.

George Ciupilan, il ricordo degli anni vissuti con il padre

Se nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ha parlato poco del padre, George Ciupilan si è raccontato maggiormente in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi prima di varcare la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2022. “Mamma Marilena è venuta in Italia a cercare lavoro e io sono rimasto con mio padre Gigi. Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo. Quando avevo otto anni mia madre con la scusa di una pizza…”, ha detto al magazine diretto da Signorini.

Con il trasferimento in Italia, George pare aver messo un punto al suo rapporto con il padre che “non sento ormai da anni. I ricordi mi fanno troppo male. Rivederlo potrebbe farmi crollare il mondo addosso, anche incontrarlo per caso”.













