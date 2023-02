Gigi, chi è il padre di George Ciupilan/ “Non abbiamo nessun rapporto”

George Ciupilan sul padre Gigi “Non ho ricordi belli di lui”

Gigi è il padre di George Ciupilan, concorrente del Grande Fratello Vip 2022 e influencer di successo. Proprio durante la sua partecipazione al reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, George ha parlato apertamente della sua famiglia e del rapporto difficilissimo con il padre. “Non ho ricordi belli di lui, – ha raccontato in confessionale – lo vedevo la sera, magari incaz*ato… Non voglio dire tutto perché non riesco ad essere così cattivo. Non gli porto rancore, non voglio portarglielo, è andata così. Ci sono state scene… Non era quello che mi serviva. Mi sono chiesto ad un certo punto perché a me, ma non ci potevo fare niente”.

Durante la sua avventura nella casa più spiata d’Italia però George ha ricevuto un videomessaggio da parte del padre che l’ha fatto crollare. “Sappi che mi dispiace molto che non sono venuto da te, ma anche se non l’ho fatto sappi che ti amo e che sono sempre tuo padre. Ti amo tanto” sono le parole di Gigi a cui George ha risposto: “voglio stringergli la mano, pensare che sia così”.

George Ciupilan e il padre Gigi: rapporto ritrovato dopo il GF VIP?

Un rapporto difficile e controverso quello tra George Ciupilan e il padre Gigi. Proprio nella casa del Grande Fratello Vip 2022, l’ex occorrente de Il Collegio ha parlato del genitore confessando: “non abbiamo nessun rapporto. Vive nel solito posto dove sono nato, ultimamente mi ha scritto un messaggio. Si sono separati quando avevo un anno, non li ho mai visti insieme”. Non solo, l’influencer ha anche raccontato di non aver alcun bel ricordo del padre che aveva il vizio dell’alcool: “mio padre beveva tanto, mi diceva che se continuavo a piangere mi tirava uno schiaffo”.

Proprio al GF VIP il padre Gigi ha voluto sorprenderlo con un videomessaggio. Chissà che dopo l’esperienza televisiva i due non possano cercare di riscoprire un rapporto padre figlio.











