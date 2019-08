GIGI D’AGOSTINO, 20 ANNI L’AMOR TOUJOURS/ Video, “Ha cambiato la dance e la mia vita”

Gigi D’Agostino: 20 anni de “L’Amour Toujours“. Sembra ieri quando, nelle radio dell’estate 1999, suonava e risuonava questa hit che tutti hanno ballato e cantato. Un pezzo d’annata, diventato un cult in Italia e nel mondo, che ha contribuito alla fama di Gigi Dag come dj in tutto il mondo. Un successo senza precedenti che ha contribuito alla fama del dj, ma anche della sua città ‘natale’ Torino inserita tra le capitali della dance mondiale. Proprio per questo motivo a novembre prossimo, data ufficiale di uscita del singolo, ci sarà una mega festa a Torino per esplicita richiesta della sindaca Chiara Appendino. Ecco cosa ha raccontato a lastampa.it il dj circa la nascita del disco: “è nato sperimentando, non certo col pensiero che potesse avere un successo del genere. Avevo iniziato a cantare nel 1997, prima di allora ero molto restio a usare la voce, provenivo da una formazione underground e diffidavo da tutto quel che poteva suonare commerciale. Prendendo maggior confidenza sono venute fuori “Elisir”, “Another Way”, “L’Amour toujours” e ho capito che si poteva lavorare in quella direzione”.

Gigi D’Agostino: “cresciuto nella Torino industriale”

Il dj ha poi raccontato i primi anni a Torino: “la città industriale, i miei erano arrivati da Salerno e io sono nato a Mirafiori”. Gigi D’Agostino dopo le scuole medie decide di iscriversi all’istituto tecnico il Galileo Galilei di via Nizza, ma ha rivelato: “ci rimasi solo un anno, giusto il tempo di imparare a montare la centralina delle luci psichedeliche. Poi abbandonai gli studi, in condotta ero ingestibile”. La scuola non era per lui, così comincia a dedicarsi ad altro: “iniziai per l’appunto come tecnico luci, era abitudine che a quelli come me dopo un po’ venisse concesso di metter su anche qualche disco. Eravamo al Woodstock, in corso Moncalieri lungo il fiume dalla parte opposta delle Molinette. Dopo un po’ con i miei amici prendemmo in mano la situazione delle serate”. Poco dopo approva all’Ultimo Impero di Airasca: “organizzavo le serate all’inizio, tra il 1993 e il 1994, in seguito mi esibivo soltanto come ospite. Suonavo cupo, minimale. Poi mi sono aperto, ma se mi avessero detto che un giorno sarei stato percepito come pop non ci avrei mai creduto”.

Gigi D’Agostino: 20 anni de L’Amour Toujours

Per i 20 anni de L’Amour Toujours, Gigi D’Agostino ha in programma una serie di eventi e concerti come ha dichiarato alla Stampa: “quell’album cambiò per sempre la dance e la mia vita. Per adesso un grande evento in Olanda e poi una lunga serie di concerti in Europa, dal momento che si accorsero del disco prima all’estero che in Italia. E poi vediamo cosa si potrà combinare a Torino, non vedo l’ora di tornarci”. Oggi Gigi Dag ha deciso di lasciare Torino per vivere in Svizzera: “vicino a Lugano” – precisa – “dove ho la casa e gli studi di registrazione”. A Torino sono rimasti i suoi genitori di cui racconta: “sono cresciuto in un contesto folk. Mio padre suona la fisarmonica, purtroppo non ha avuto la possibilità di fare il musicista di professione, iniziò come operaio in fabbrica e poi fece altri lavori. Ma l’orecchio lo devo anche a lui e che io viva di musica è una specie di segno del destino”.





