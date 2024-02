Gigi D’Agostino: “A Sanremo il mio esordio in tv”/ “Ho paura ma è uno sprone, sono estremamente timido”

Gigi D’Agostino sarà il superospite del Festival di Sanremo a bordo della nave di Costa Crociere. Il Capitano ha ammesso, in una intervista al Corriere della Sera, di essere rimasto sorpreso dalla chiamata, che ha reso felici i fans. “Per me è una prima volta, io la tv non sono mai riuscito ad affrontarla. Per la mia timidezza estrema, mi fa paura: per me è fantascienza andare in tv”, ha ammesso.

Loredana Lecciso e la storia d'amore con Al Bano: "Insieme abbiamo smentito tutti"/ "Il nostro segreto..."

Per il dj, dunque, sarà un vero e proprio esordio. L’entusiasmo non manca. “Questa proposta mi ha spronato e sarà importante sotto tutti i punti di vista. C’è la nave che è un simbolo pazzesco per me: sono da sempre affascinato dall’idea del navigare dentro la musica e ne ho fatto la mia divisa. E poi c’è il ritrovare il pubblico”. I fans, a causa di alcuni problemi di salute, non lo vedono da molto tempo. È per questo motivo che aspettano con ansia di poterlo riabbracciare.

Giulia De Lellis Carlo Beretta, è finita? Corona: "Stanno insieme"/ Rumors web: "Lei lo ha lasciato perché...

Gigi D’Agostino: “A Sanremo il mio esordio in tv”. Il rapporto con i fans

Anche nel rapporto col suo pubblico, il dj, è tuttavia piuttosto timido. “Io solo al pensiero di fare un selfie vado in sbattimento. Mi piace la connessione con il pubblico, ma ai concerti cerco il buio, faccio sì che non ci sia una luce importante su di me. Se mi chiedi di dire qualcosa è la fine. Invece se mi dici ‘esprimiti con dei suoni’ allora lì mi apro”, ha ammesso.

Il Festival di Sanremo sarà ad ogni modo una esperienza totalmente nuova per Gigi D’Agostino, il quale però non esclude la possibilità di ripeterla in futuro, magari in gara. “Da piccolo mi piaceva proprio, poi cominciando a suonare in discoteca un po’ mi sono allontanato, ma almeno la finale la seguivo. Partecipare mi piacerebbe, anche perché ho sempre scritto anche canzoni in italiano, quindi sì, mi ci vedo, e magari spero che succederà”.

Perla chiede aiuto a Varrese per entrare nel cast di Mare Fuori/ E il Grande Fratello 2023 la "censura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA