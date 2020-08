Gigi D’Agostino annulla la serata di Ferragosto a Rimini/ Lucarelli: “Tanta stima!”

Gigi D’Agostino, attraverso un post pubblicato sui social, ha rilasciato una notizia che non farà molto piacere ai fan. Il dj ha infatti deciso di cancellare l’esibizione programmata per la serata di Ferragosto per l’aumento dei casi di coronavirus in Italia. L’artista ha deciso di anteporre la salute del pubblico rispetto a tutto il resto, decisione molto apprezzata dal popolo del web. Questo quanto scritto: “Buonasera/notte… Mi spiace trovarmi qui a riscrivere le stesse cose che ho scritto a Marzo. Purtroppo il problema ‘Covid’ si sta di nuovo aggravando. Ho deciso che il mio live set di domani sera (oggi, ndr.), 14 Agosto 2020, non ci sarà”. Un modo per proteggere i suoi fan: “Per il bene del pubblico che, a mio avviso, affrontando il viaggio e partecipando al concerto si esporrebbe in entrambe le situazioni al rischio di contagio”, ha scritto ancora Gigi D’Agostino.

Gigi D’Agostino, live set cancellato per il Covid

Il deejay ha tenuto poi a precisare che la decisione è stata presa anche: “Per il bene di tutti gli operatori addetti alla produzione dell’evento che entrando in strettissimo contatto con altre persone, prima, durante e dopo il concerto, si esporrebbero al rischio di contagio“. La conclusione del post è un augurio per il futuro: “Aspettando un giorno migliore… Un abbraccio virtuale musicale, Gigi”. Una decisione che ha conquistato l’apprezzamento social di Selvaggia Lucarelli e che è opposta rispetto al collega Bob Sinclair, finito nel vortice delle polemiche per le immagini della folla di giovanissimi durante un suo live alla discoteca Praja di Gallipoli. Il dj, durante un’intervista, ha giustificato gli assembramenti perchè: “Il distanziamento mentre balli è impossibile, la regola è: goditi l’attimo”.





