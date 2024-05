Gigi D’Agostino choc “Nel 98 mi accaddero cose orribili”/ “La malattia? Vedi il buio e non sai che succederà”

A Verissimo ospite di Silvia Toffanin c’è il mitico Capitano, Gigi D’Agostino, che torna in tour la prossima estate per la gioia dei tanti fan che lo hanno atteso a lungo. Gli ultimi anni, infatti, sono stati difficilissimi per il noto deejay, che ha dovuto fronteggiare una brutta malattia che ora spera di essersi messo definitivamente alle spalle. Era il 2021, quando Gigi D’Agostino fu costretto a fermarsi per un grave problema di salute. “Quando accadono quelle cose, il dolore ti porta via la vita, ti si offusca la mente, non saprei nemmeno come descrivere quel periodo, perché il dolore ti rapisce alla vita, tu aspetti la sera sperando di avere meno dolore”, racconta Gigi D’Agostino su Canale 5.

“Tanta gente mi è stata vicina e non mi aspettavo questa vicinanza. Il dolore è un trauma, ma è importante cosa ti accade intorno, oltre la famiglia che è sempre stata con me. Da fuori ho ricevuto una forza incredibile”, rivela ancora il celebre deejay. Che confida di avere molta paura, ogni giorno, proprio a causa dalla malattia che lo ha tenuto a lungo fuori dai giochi. “Ho ancora adesso paura, per un banale concetto: una volta che ti succede una cosa hai paura che possa capitare ancora. Vedi il buio e non sai cosa può succedere domani, la paura c’è ogni secondo. Quando il dolore è atroce, non hai neanche un minuto al giorno. Non ci sono parole. Spero rimanga solo un timore”.

Gigi D’Agostino e un passato doloroso: “Ho sofferto molto ma oggi c’è armonia nella mia vita”

Sempre nel corso dell’intervista a Verissimo, Gigi D’Agostino ripercorre altri momenti bui della sua esistenza. “Nel 98 sono accadute cose orribili che preferisco non rivivere. Amore? Anche. Finita nel modo peggiore possibile, con strascichi. Cose che non c’entrano nulla con l’amore. Quando finisce un rapporto ognuno ha la sua visione e io ho sofferto, ho sofferto molto. Troppo”.

Oggi l’amore è presente nella vita del deeyjay che spiega: “C’è sempre ma è cambiato come si interpreta l’amore, io so cosa è per me ma non so cosa lo è. Sono tutte storie d’amore ma ognuna ha un valore diverso. Dove c’è armonia si risolvono i problemi e oggi è bellissimo, c’è tanta armonia”.

