Gigi D’Agostino, come sta dopo l’annuncio della malattia/ Il ritorno sui social dopo un anno

Gigi D’Agostino, dall’annuncio della grave malattia al silenzio prolungato

Osservando il contesto musicale italiano come fosse una costellazione, tra le stelle più lucenti si può ben scorgere Gigi D’Agostino. La musica dance deve a lui un successo forse mai eguagliato in Italia, soprattutto a ridosso degli anni ‘90. L’autore de “L’amour toujours” ha fatto e fa ancora ballare milioni di appassionati ma di recente ha scosso il mondo della musica con un annuncio piuttosto doloroso.

Gigi D’Agostino sta combattendo da diverso tempo con una grave malattia che lo ha portato ad allontanarsi sia dalla scena pubblica che dal contesto social. E’ stato lui stesso a darne l’annuncio a dicembre del 2021 e da circa un anno si è chiuso nel silenzio lasciando poche tracce anche sui social. Chiaramente, l’assenza dell’icona della musica dance ha scosso e preoccupato i suoi fan ma nelle ultime ore sembra essere arrivata una notizia decisamente confortante.

Gigi D’Agostino, buone notizie per i fan: “Va molto meglio, grazie”

Come riporta Il Fatto Quotidiano, Gigi D’Agostino ha finalmente rotto il silenzio sui social dopo l’annuncio della malattia che lo attanaglia risalente al 2021. Il dj ha innanzitutto pubblicato uno scatto in bianco e nero con una didasclia semplice seppur resa emblematica dai puntini sospensivi: “Buonasera…”. Ad attirare l’attenzione dei fan con accezione positiva è stato però un commento posto sotto lo scatto.

Come spiega il portale, sotto la foto in bianco e nero pubblicata da Gigi D’Agostino è apparso il commento di un collega: Dj Ralf. Quest’ultimo gli ha chiesto aggiornamenti sul suo stato di salute e prontamente è arrivata la risposta del collega: “Va molto meglio… Grazie”. Il dj non si è dilungato ma tanto basta per rassicurare i suoi fan e gli appassionati in merito al suo stato di salute dopo l’annuncio della battaglia contro un grave malattia risalente a due anni fa.

