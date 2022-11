Gigi D’Agostino dopo l’annuncio della malattia torna sui social/ Sorriso in volto e…

Gigi D’Agostino torna sui social: lo scatto sorridente nel segno della speranza

Si è acceso uno spiraglio di luce nella vita di Gigi D’Agostino e di tutti coloro che gli vogliono bene. Il noto dj, che alla fine del 2021 aveva annunciato di dover combattere contro un grave male, è ritornato sui social dopo lunghi mesi di assenza. Non ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, ma aver condiviso dopo tanto tempo uno scatto su Instagram è sicuramente un segnale di speranza e fiducia per il futuro. Nessuna didascalia, un semplice selfie con sullo sfondo la meravigliosa cornice presumibilmente di un lago. E, sul suo volto, il sorriso.

Freddie Mercury, moriva 31 anni fa il cantante dei Queen/ Brian May: “Ti amo”

Il post condiviso su Instagram ha indubbiamente ricevuto una valanga di affetto da parte dei suoi fan, che con lui hanno ballato le hit da discoteca più celebri dagli anni ’90 in poi. Tanti i messaggi di bentornato e il supporto ricevuto dai suoi seguaci, che non vedono l’ora di rivederlo nel suo habitat naturale: dietro una console.

Suor Cristina, il messaggio delle Orsoline "rispettiamo la sua decisione"/ "Sarà sempre una nostra sorella"

Gigi D’Agostino: l’ultima apparizione social e l’annuncio della malattia

Il gran ritorno di Gigi D’Agostino sui social è arrivato dopo lunghi mesi di assenza. Il suo ultimo post condiviso su Instagram risale addirittura allo scorso gennaio, quando pubblicò una foto che lo ritraeva mentre camminava con un deambulatore. “Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza… Un abbraccio di cose belle a tutti voi… Grazie per i vostri pensieri… Tanto Amore” aveva scritto a corredo del post, preoccupando i suoi fan.

A dicembre dello scorso anno, quasi un mese fa, l’annuncio sui social della malattia che l’aveva colpito: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi da pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo….“. Sebbene la malattia sia ancora un mistero, il sorriso splende nell’ultima foto affidata al suo profilo e condivisa con tutti i suoi fan. Non sono stati forniti aggiornamenti sul suo stato di salute, ma è un piccolo segnale che lascia ipotizzare come il noto dj sia sulla via della guarigione.

Noemi: "Body shaming a Sanremo 2018 mi ferì"/ "Quel meme con Michelle Hunziker…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Agostino (@gigidag)













© RIPRODUZIONE RISERVATA