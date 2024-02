Gigi D’Agostino e la malattia: come sta ora?/ Paura e speranza nella lotta al tumore: “Ora va molto meglio”

La paura e la speranza, come sta oggi Gigi D’Agostino? La lotta contro la malattia

La difficile battaglia contro il tumore per Gigi D’Agostino ha avuto inizio nel dicembre 2021, quando annunciò pubblicamente di essere affetto da una grave malattia. Nel 2017, già aveva dovuto cancellare alcune date del suo tour a causa delle terapie. Le sue condizioni, descritte come un “dolore costante”, lo hanno reso vulnerabile, ma nonostante tutto, ha continuato a lottare con coraggio.

Diretta Sanremo 2024, serata cover/ Scaletta, vincitore: Lorella Cuccarini superstar

Nel corso del tempo, Gigi D’Agostino ha condiviso i momenti più intimi della sua sfida contro la malattia attraverso messaggi su Instagram, rivelando la sofferenza, la paura e le difficoltà di adattarsi alle urla e ai pianti di dolore. Nel marzo del 2022, nonostante il mancato miglioramento, ha trovato conforto nel fatto che non ci fossero peggioramenti. E pian piano, Gigi d’Agostino, ha cominciato a riprendere in mano la sua vita.

DUETTO ALFA E ROBERTO VECCHIONI, COVER SOGNA RAGAZZO SOGNA/ L'Ariston urla "Bravi" e regala standing ovation

Gigi D’Agostino, il grande ritorno dopo il tumore: il producer sbarca al Festival di Sanremo, suonerà a bordo di una nave da crociera

Il tumore aggressivo contro cui lotta Gigi D’Agostino, sembra ora poter essere in fase di remissione. A fine 2022, infatti, un sorriso luminoso dell’artista di fronte a un tramonto ha dato nuova speranza ai fan, che da tempo non lo vedevano così sereno. L’auspicio è che sia un segno positivo, una prova che la sua lunga lotta contro la malattia stia iniziando a dare i primi frutti.

Un segnale di positività confermato dal fatto che Gigi D’Agostino questa sera, venerdì 9 febbraio, è tra gli ospiti di Amadeus al Festival di Sanremo 2024. Il dj e producer torinese, 55 anni, si esibirà sul palco galleggiante targato Costa Crociere come annunciato lo scorso gennaio dal conduttore, per la gioia di migliaia di fan che aspettano con ansia questo momento. Non resta dunque che mettersi comodi, il mitico Gigi D’Agostino sta per tornare.

DUETTO THE KOLORS E UMBERTO TOZZI, COVER/ L'esibizione scalda l'Ariston e sui social: "Inventato tormentoni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA