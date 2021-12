Gigi D’Agostino malato “Sto combattendo grave male”/ “Dolore mi consuma, sono debole”

Il silenzio delle ultime settimane di Gigi D’Agostino aveva destato preoccupazione tra i fan. Lo ha rotto oggi, con un annuncio che però li ha lasciati senza parole. Il noto dj ha, infatti, annunciato di essere impegnato in una dura battaglia contro la malattia. Di quale si tratti non l’ha voluto svelare, ma sui social ha chiarito che purtroppo si tratta di qualcosa di grave. “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo…“, ha esordito nello straziante post pubblicato sui social. “È un dolore costante… non mi da pace…“, ha confessato Gigi D’Agostino.

A proposito delle sue condizioni ha spiegato: “La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo….“. La decisione di svelare quanto sta attraversando arriva in un girono particolare: oggi Gigi D’Agostino compie 54 anni. Nel giorno del suo compleanno, nel quale ha ricevuto tanti messaggi da parte di cari e fan, ha quindi voluto condividere la sua sofferenza.

ANNUNCIO CHOC NEL GIORNO DEL COMPLEANNO

“Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi… Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore“, ha concluso Gigi D’Agostino nel suo post pubblicato sui social. Per il dj rivelare il fatto che sta combattendo una grave malattia è un atto di verità nei confronti dei suoi fan che non gli hanno fatto mancare il supporto nel giorno del suo compleanno, pur non sapendo nulla della malattia. Ancor più forte è il sostegno che gli stanno trasmettendo ora sui social.

C’è anche il messaggio del giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia, che gli ha voluto esprimere la sua vicinanza: “Forza mia infanzia, mio mito, maestro in musica per ogni generazione“. Gigi D’Agostino, noto anche come Gigi Dag, pseudonimo di Luigino Celestino Di Agostino, è infatti un disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico, autore di musica dance, molto amato, non solo negli anni ’90 e 2000.

Un post condiviso da Gigi D'Agostino (@gigidag)





