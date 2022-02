Gigi D’Agostino, omaggio di Amadeus/ “Ciao Gigi!”: il messaggio a Sanremo 2022

Nella quarta serata di Sanremo 2022, che come di consueto è stata dedicata alle Cover, sul finale c’è stato spazio anche per un momento di divertimento. A pochi minuti dall’arrivo della busta con i voti relativi appunto alla serata Cover, Amadeus ha invitato sul palco a suonare il DJ Massimo Alberti. Si tratta di una vera e propria icona di Rtl 102.5 e uno tra i DJ italiani più conosciuti e amati. La sua carriera è iniziata da giovanissimo e presto si è trovato ad affiancare grandi cantanti come Antonacci e Mengoni. Nei minuti finali del Festival, il DJ ha offerto una selezione di vari brani conosciutissimi dagli anni ’60 in poi. Amadeus ha invitato il pubblico dell’Ariston a ballare e al termine del mix ha salutato Gigi D’Agostino, famosissimo DJ che da qualche tempo sta combattendo contro una malattia.

Un personaggio, il suo, al quale tantissimi italiani sono legatissimi, tanto da lanciare una vera e propria campagna sui social. Nei giorni scorsi, infatti, in tanti hanno chiesto sui social che venisse fatto un omaggio a Gigi D’Agostino nel corso di Sanremo 2022. Tanti italiani hanno chiesto la possibilità di far suonare “L’amour toujours” all’Orchestra di Sanremo al Festival. Una vera e propria richiesta ad Amadeus, che in parte l’ha accolta.

Gigi D’Agostino, la malattia: cosa ha il noto DJ

Al termine dell’esibizione di Massimo Alberti, Amadeus ha utilizzato qualche secondo per salutare Gigi D’Agostino, che sta combattendo contro una malattia ormai da alcuni mesi. L’annuncio era arrivato proprio attraverso i social dallo stesso DJ, che aveva voluto mettere al corrente i fan.“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… Non mi dà pace… La sofferenza mi consuma… Mi ha reso molto debole… Ma continuo a lottare… Spero di trovare un pochino di sollievo…. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi… Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore. Tanto Amore…” aveva scritto qualche mese fa il musicista che ha fatto ballare milioni di italiani tra gli anni ’90 e inizio 2000.

Il 15 gennaio scorso, poi, Gigi D’Agostino è tornato a mostrarsi sui social. Il DJ ha postato una foto poggiato ad un deambulatore, con il volto segnato dalla patologia che ormai da qualche mese lo sta costringendo a combattere. Ad accompagnare la tenera immagine, parole dolci ed emozionanti: “Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza… Un abbraccio di cose belle a tutti voi… Grazie per i vostri pensieri… Tanto Amore”.



