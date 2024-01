Gigi D’Agostino ospite a Sanremo 2024, la reazione del web stupisce/ “Torna il maestro”: fan in delirio

Gigi D’Agostino ospite a Sanremo 2024: l’annuncio di Amadeus manda il web in tilt

Mentre si avvicina la data d’inizio del Festival di Sanremo 2024, Amadeus continua a snocciolare ospiti e aggiornamenti sulla kermesse. Nella giornata del 2 gennaio il conduttore e direttore artistico del Festival ha annunciato, in diretta al Tg1, i nomi degli ospiti che si esibiranno dalla nave da crociera ormeggiata al largo di Sanremo, facendo ballare tutti i presenti. Un nome in particolare tra questi ha scatenato il web: quello di Gigi D’Agostino.

“La prima sera ci sarà un rapper fortissimo, numero uno in classifica, Tedua. Mercoledì un produttore e dj di livello internazionale Bob Sinclar, nella terza serata a bordo un cantante molto amato dai giovani, Bresh, e la quarta sera un altro dj, il grande ritorno di Gigi D’Agostino. La quinta sera chiuderà Tedua, ma con una sorpresa”, ha annunciato Amadeus.

Web in delirio per il ritorno del ‘maestro’ Gigi D’Agostino

I fan di Gigi D’Agostino e non solo hanno manifestato sin da subito una grande gioia nel sapere della presenza del deejay al Festival in qualità di ospite. Sui social sono tanti i commenti che celebrano questa ospitata, c’è infatti chi scrive: “Torna il maestro”, “Ho appena sentito che c’è il ritorno di #GigiDag e non posso che essere contento. Bentornato Capitano”; “Il capitano è pronto a riprendersi la sua nave.”; “Gigi D’Agostino ospite sulla nave di San Remo? Il 2024 inizia nel migliore dei modi!” Un ritorno, quello di Gigi D’Agostino, che mette d’accordo tutti e segna un altro bel colpo fatto da Amadeus per questo Festival di Sanremo dopo il cast. I Big in gara quest’anno, d’altronde, hanno conquistato l’approvazione di un vasto pubblico, in quanto sembra accontentare gusti ed età differenti.











