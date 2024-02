Gigi D’Agostino:”Sanremo 2024? Mi sembra di essere tornato agli inizi”/ “Io in gara? Non lo escludo…”

Gigi D’Agostino, il ‘ritorno’ dopo la malattia a Sanremo 2024

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024, seppur da uno scenario lontano dal palco dell’Ariston, sarà impreziosita da un ritorno particolarmente atteso. Gigi D’Agostino, in sella alla Costa Crociere, sarà protagonista con la sua musica intramontabile dopo aver vissuto mesi difficili alle prese con il calvario della malattia che suo malgrado ne ha frenato gli impegni professionali.

“Il Festival è seguito davvero da tutti; mi sembra di essere tornato agli inizi. Non vedo l’ora che sia venerdì e lasciare che sia il pubblico a rispondere ai miei dubbi, anche perchè magari dopo riuscirò di nuovo a dormire bene”. Queste le parole di Gigi D’Agostino di alcuni giorni fa in un’intervista rilasciata per Il Corriere del Ticino e riportata da SuperGuidaTv.

Gigi D’Agostino e la ‘suggestione’ di partecipare al Festival di Sanremo: “Con il brano giusto…”

Non solo i suoi fan, ma anche lo stesso Gigi D’Agostino sembra euforico all’idea non solo di tornare in pista dopo le difficoltà recenti a causa della malattia: l’occasione del Festival di Sanremo 2024 è forse il migliore dei modi per riabbracciare il suo pubblico come solo lui sa fare. “Ho rifiutato tante proposte, poi è arrivata quella del Festival che forse ha toccato le corde giuste del mio ego di artista; per la prima volta mi sono chiesto, perchè rinunciare?… “.

Sempre nell’intervista rilasciata per Il Corriere del Ticino – e riportata dal portale – Gigi D’Agostino ha anche argomentato a proposito della possibilità, in un futuro prossimo, di partecipare in gara al Festival di Sanremo. “Non nego di averci pensato, anche perchè vengo sempre riconosciuto come quello che suona ma in realtà sono anche cantante… Non posso escludere che in futuro possa essere convinto di avere il brano giusto da proporre in gara”.











