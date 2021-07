Gigi D’Alessio a The Voice Senior/ Il tour e la conferma per la seconda edizione

Gigi D’Alessio tornerà a far parte della giuria di The Voice Senior per la nuova edizione, in arrivo su Rai 1 a novembre. Oltre a questa notizia, un’altra conferma è la conduzione affidata ancora ad Antonella Clerici. Nell’attesa, la Rai ha deciso di trasmettere da stasera le repliche delle cinque puntate andate in onda tra novembre e dicembre 2020. Sarà dunque la prima edizione del talent a far compagnia i telespettatori di Rai 1 ogni sabato durante il mese di luglio.

Il percorso come coach di Gigi D’Alessio, l’esordio a The Voice Senior

Gigi D’Alessio, in occasione dell’inizio dell’edizione del 2020, aveva dichiarato: “Anche se starò girato, la voce quando deve arrivare può fare più di un giro“. Il meccanismo di The Voice Senior è infatti lo stesso di The Voice, i concorrenti si esibiscono davanti ai quattro giudici seduti completamente di spalle a loro, così da non farsi condizionare dall’aspetto fisico ma solo ed esclusivamente dalla voce. In questo modo il cantante napoletano si è aggiudicato nove artisti che hanno scelto di far parte della sua squadra.

Ai knock out (la penultima puntata), i due aspiranti cantanti di Gigi D’Alessio che sono riusciti ad accedere alla finale eliminando gli altri sette sono stati Marco Guerzoni, che ha cantato “Malo” di Bebe, ed Elena Ferretti, che ha scelto come cavallo di battaglia “Come saprei” di Giorgia. E’ grazie al televoto da casa che, su otto concorrenti finalisti, loro due sono saliti sul podio dietro al vincitore di Loredana Bertè. D’Alessio, dunque, ha fatto un ottimo lavoro nella prima edizione di The Voice Senior e quest’anno torna per riprovare a vincere.

Gigi D’Alessio in tour

Gigi D’Alessio ha annunciato la posticipazione al 2022 del Noi Due Tour, previsto inizialmente per il 2020 e poi rimandato a questo autunno. Essendo programmato nei teatri, e quindi al chiuso, gli organizzatori hanno ritenuto giusto prendere questa decisione in attesa di capire i limiti di capienza delle location. Il cantante ha scritto sui social che le nuove date verranno comunicate da Friends and Partners entro il 30 settembre 2021 e che saranno validi i biglietti già acquistati.

Sarà comunque in giro per l’Italia ad esibirsi live quest’estate D’Alessio, c’è infatti un tour tutto nuovo, il Mani e Voci Tour, che farà tappa in luoghi all’aperto rispettando le normative in vigore per mantenere al sicuro la salute di tutti. Dopo la data di Roma, adesso lo attendono: Vigevano (17 luglio), Nichelino (19 luglio), Monopoli (26 luglio), Caserta (27 luglio), Cattolica (14 agosto), Follonica (21 agosto), Forte dei Marmi (22 agosto), Taormina (27 agosto), Campobello di Mazzara (28 agosto), Firenze (18 settembre).





