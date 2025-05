Gigi D’Alessio è intervenuto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha parlato dei prossimi progetti artistici che lo vedranno protagonista: “E’ un bel momento della mia vita, doppieremo la data allo stadio Maradona e tanti altri eventi. Mia madre mi ascoltava nelle cassette, io mi vergognavo, ancora oggi dopo tanti anni di carriera cantando mi sento in imbarazzo, dietro al pianoforte sono a mio agio. Bisogna donare ogni goccia di sudore al pubblico, le famiglie fanno sacrifici per venire allo spettacolo, dai soldi del parcheggio alla pizza mangiata dopo il concerto, dovrei mandare i fiori a casa a tutti quanti, se dai per scontato queste cose vuol dire che non hai capito nulla. Il mio vero mito è stato mio padre, rimasto orfano a sedici anni del papà e aveva altri sei fratelli, si è dovuto inventare la vita”.

Sulla popolarità Gigi D’Alessio ha ammesso: “Non è popolarità, io la sento come affetto, i tatuaggi sulle frasi delle mie canzoni e gli abbracci della gente sono qualcosa che non si può spiegare, questo mi fa stare bene e vuol dire che ho seminato bene come uomo, è quella la cosa più importante, l’artista può passare di moda ma quello che conta è la persona”.

Gigi D’Alessio e la tragedia sfiorata nel 2004

Qualche anno fa il noto cantautore napoletano è tornato a parlare del dramma che ha vissuto sulla propria pelle nel 2004, quando con il figlio si trovava in vacanza alle Maldive, nello stesso periodo in cui la terra venne travolta da uno tsunami devastante: “Io ho toccato con mano la disperazione di uomini e donne che piangevano i familiari scomparsi tra le onde. Noi alla fine ci avremmo rimesso solo un enorme spavento e una vacanza in un posto esotico che avremmo potuto rifare quando avremmo voluto”.

Sempre a Verissimo, Gigi D’Alessio ha raccontato anche il suo rapporto con la fede: “Ho sempre pregato e non solo nel momento del bisogno. I miei figli? Sono sei e quattro nipoti, a casa mia non si capisce niente. Sono la gioia della mia vita, anche quando litigano tra loro è bello, comunque ci sentiamo vivi. Io sono un papà super coccolato, mi ringraziano tutti i giorni di come sono”.

