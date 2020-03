Gigi D’Alessio/ Al fianco degli italiani in questi giorni di quarantena (Domenica In)

Gigi D’Alessio sta cercando di sfruttare al meglio la reclusione forzata, non rinunciando al tempo stesso a qualche apparizione in tv da remoto. Nei giorni scorsi, il cantante si è mostrato infatti a La Vita in Diretta ed ha allietato gli ammiratori con la sua hit Non mollare mai senza tornare sulla rottura con Anna Tatangelo. “Sono a casa come tutti e ne sto scoprendo il piacere“, ha rivelato, “passo le giornate guardando le serie tv perchè almeno ti fanno passare del tempo e non te ne accorgi neppure. Guardo i TG e cerco notizie sperando di leggerne alcune positive in questi giorni”. Le persone in questi giorni stanno facendo tra l’altro a gara ad inviargli i video dai balconi, in cui intonano proprio il suo brano. “Mi fa piacere”, ha aggiunto, “credo che tutti abbiamo capito che la bellezza della vita è fatta di piccole cose che apprezziamo solo quando le perdiamo. Regaliamo veri abbracci quando potremo ricominciare a vederci tutti dal vivo”. Sui social intanto Gigi ci regala la sua versione de La vita è bella al pianoforte. “Teniamocela stretta”, aggiunge nel post, cui segue un commento ironico di Leonardo Pieraccioni. “Bellissima”, scrive l’attore, “è nuova?”. Tante le manifestazioni di apprezzamento anche da altri artisti, da Fiorella Mannoia a Giusy Ferrero. Clicca qui per guardare il video di Gigi D’Alessio. Nelle Stories invece vediamo il cantante con il suo cagnolino, impegnato a sostenere la missione di Enpa di promuovere il rapporto uomo/cane. In questi giorni infatti, fra le notizie allarmati legate al Coronavirus, è emersa una – poi smentita – riguardo alla possibilità che gli animali domestici possano trasmettere il virus. “Io ti abbraccio perchè con te non metto in pericolo nessuno”, scrive D’Alessio, “io ti abbraccio perchè tu sei lì per me, perchè la mia famiglia è ancora più speciale grazie a te”.

Gigi D’Alessio, al fianco degli italiani

Gigi D’Alessio ha deciso di rimanere al fianco degli italiani in un modo particolare. Tanti vip in questi giorni stanno sfruttando infatti ancora di più i social per trasmettere messaggi importanti agli ammiratori e per contribuire alla lotta comune. Il cantante però sarà anche ospite da remoto di Domenica In per la puntata che andrà in onda su Rai 1 nel pomeriggio di oggi, 22 marzo 2020. “In questo momento ci sono tanti modi per aiutare e aiutarci a superare l’emergenza Coronavirus”, scrive intanto sui social, “uno di questi è sicuramente fare una donazione, anche piccola, ma che può fare la differenza nel sostenere le terapie intensive”. Il cantante ha suggerito così ai concittadini di sostenere l’Ospedale Cotugno di Napoli, taggando anche l’amico Stefano De Martino. Non tutti però hanno gradito, come dimostrano i commenti al vetriolo apparsi sul profilo Instagram dell’artista. “Questa è la cosa più schifosa che si possa chiedere agli italiani”, scrive qualcuno, “che in questo momento chi vive di stipendio, chi lavora in nero, sta usando i suoi risparmi per chiudersi in casa e noi gli chiediamo i soldi. È vergognoso. Perchè non lo fate voi, che di soldi ne avete tanti?”. L’iniziativa però sta coinvolgendo tanti volti noti del piccolo e grande schermo, un atto di grande umanità lodata dalla maggior parte degli italiani.

Video, La vita è bella teniamocela stretta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal) in data: 16 Mar 2020 alle ore 8:37 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA