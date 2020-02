Gigi D’Alessio/ “All’Ariston ho sempre sbagliato le parole dei brani” (Sanremo 2020)

Gigi D’Alessio sarà tra i grandi protagonisti della seconda serata del Festival di Sanremo 2020, in onda questa sera – mercoledì 5 febbraio 2020 – in prima serata su Rai 1. Il cantante napoletano tre anni fa partecipò da concorrente con il brano “La prima stella” ed ora torna sul palco dell’Ariston nella veste di super ospite: «Vi prometto che mentre canterò penserò a voi che siete stati la mia forza ed il mio coraggio», le sue parole su Facebook. Sono passati venti anni dalla sua prima partecipazione al Festival con “Non dirgli mai” e D’Alessio ha evidenziato: «Credetemi, l’emozione è ancora più forte». In totale sono cinque le partecipazioni di Gigi D’Alessio alla prestigiosa kermesse canora: nel 2000 decimo posto con la già citata “Non dirgli mai”, nel 2001 ottavo con “Tu che ne sai”, nel 2005 finalista con “L’amore che non c’è”, mentre nel 2012 quarto in coppia con Loredana Bertè con “Respirare”. Infine, tre anni fa, non ha raggiunto la finalissima con “La prima stella”.

GIGI D’ALESSIO SUPER OSPITE A SANREMO 2020

Intervenuto ai microfoni di Radio Italia, Gigi D’Alessio ha raccontato un curioso aneddoto legato alle sue apparizioni sul palco dell’Ariston: «Ogni volta che sono salito su quel palco ho sbagliato le parole delle canzoni. Quel palco ti regala una grande emozione. Nel cuore porto la volta in cui ho preso parte con Non dirgli mai. Era il 2000. È stata l’occasione per diventare italiano». E c’è di più: quella che canterà domani sarà una nuova versione di “Non dirgli mai”, il suo brano più famoso. A confermarlo è stato lo stesso artista: «Sì, l’ho realizzata a Londra. Ho fatto una sorta di ristrutturazione. Nei concerti, tra l’altro, non la canto mai. La canta il pubblico». E dopo l’esperienza da giudice a The Voice c’è stato un avvicinamento delle generazioni più giovani alle sue canzoni, un vero e proprio «ricambio generazionale».

GIGI D’ALESSIO: “E’ STATO UN ANNO RICCO”

L’ospitata a Sanremo 2020 arriva dopo l’uscita del suo nuovo album “Noi due”, coronamento di un’annata straordinaria: «L’anno scorso è stato ricco: tv, album e concerti. Poi, questo album è ricco. C’è il Gigi che canta in napoletano e il Gigi che canta in italiano. Questo progetto è arrivato anche ai ragazzi. Tra poco, comunque, partirò in tour. I concerti saranno un po’ strani. Il pubblico deciderà cosa dovrò cantare. Ho dovuto fare una scaletta di 200 pezzi». Gigi D’Alessio ha poi parlato del grande rapporto con i fan: «È una grande soddisfazione. Loro sono la mia forza. La mia benzina. Mi hanno sempre dato coraggio». A settembre è stato in concerto con Nino D’Angelo, ma non è finita qui: «La prossima estate torneremo insieme. Andremo in Europa, Canada, Stati Uniti e forse anche in Australia».



